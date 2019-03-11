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В Шабанах обнаружили полярную чайку

12.03.2019 20:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Необычная птица в столице. На одном из водоемов в районе Шабанов обнаружили полярную чайку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Шабанах обнаружили полярную чайку

По мнению специалистов, в наши широты ее принесли сильные западные ветра. Орнитологи уже определили, что пернатой гостье около двух лет. Увидеть такую чайку можно на побережьях Канады или Гренландии, а теперь еще и в Минске.

В Шабанах обнаружили полярную чайку

В Шабанах обнаружили полярную чайку
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Необычная птица в столице. На одном из водоемов в районе Шабанов обнаружили полярную чайку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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