|
В Шабанах обнаружили полярную чайку
Новости Беларуси. Необычная птица в столице. На одном из водоемов в районе Шабанов обнаружили полярную чайку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По мнению специалистов, в наши широты ее принесли сильные западные ветра. Орнитологи уже определили, что пернатой гостье около двух лет. Увидеть такую чайку можно на побережьях Канады или Гренландии, а теперь еще и в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Необычная птица в столице. На одном из водоемов в районе Шабанов обнаружили полярную чайку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)