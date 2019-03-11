ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Для меня это что-то необъяснимое»: как минчане реагируют на скульптуру Дали на Зыбицкой

12.03.2019 20:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Новые арт-объекты в 6 и 3 метра высотой привлекают внимание минчан – в центре столицы появились две скульптуры Сальвадора Дали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первая – «Триумфальный слон» – на Зыбицкой. Еще одна – «Поклонение Терпсихоре» – у Национального художественного музея.

«Для меня это что-то необъяснимое»: как минчане реагируют на скульптуру Дали на Зыбицкой

Работы знаменитого сюрреалиста в Минске не случайно. 16 марта в столице открывается выставка Дали, где посетители смогут оценить более сотни произведений мастера – от ювелирных изделий до графики. К слову, минчанам новые скульптуры, похоже, пришлись по душе.

«Для меня это что-то необъяснимое»: как минчане реагируют на скульптуру Дали на Зыбицкой

Очень интересная. Конечно, нетипичная для нашей страны, но, тем не менее, украшает улицу.

«Для меня это что-то необъяснимое»: как минчане реагируют на скульптуру Дали на Зыбицкой

Очень красиво выглядит. А чье это сооружение? Сальвадора Дали? Ого! Я про него слышал.

«Для меня это что-то необъяснимое»: как минчане реагируют на скульптуру Дали на Зыбицкой

Красивая скульптура, которая великолепно дополняет этот квартал, этот район.

«Для меня это что-то необъяснимое»: как минчане реагируют на скульптуру Дали на Зыбицкой

Может быть, для людей искусства это и понятно, но я как человек, в этом  разбирающийся, скажу, что для меня это что-то необъяснимое.

«Для меня это что-то необъяснимое»: как минчане реагируют на скульптуру Дали на Зыбицкой

Я сейчас сфотографировала с нескольких ракурсов. Очень красиво, очень хорошая задумка. Очень классно и здорово, что поставили раньше, чем планировали.

«Для меня это что-то необъяснимое»: как минчане реагируют на скульптуру Дали на Зыбицкой

Увидеть работы Дали можно будет в Национальном художественном музее и в одном из выставочных залов столицы. И экспозиция, и скульптуры пробудут в Минске до 30 июня.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новые арт-объекты в 6 и 3 метра высотой привлекают внимание минчан – в центре столицы появились две скульптуры Сальвадора Дали, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС больше не считает Россию стратегическим партнером и готов к введению новых санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика