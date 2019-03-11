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Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы
Новости Беларуси. Историческое событие для белорусского православного мира. В Коложскую церковь вернулась единственная известная на сегодня копия Коложской иконы Божьей Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оригинал бесследно исчез еще в Первую мировую войну. Но в православии считается, что копия имеет такую же чудотворную силу, что и подлинник. Как же удалось вернуть святыню на малую родину? Расскажет корреспондент Галина Буро.
Пономарь церкви Анатолий Колковский по поручению настоятеля последние пять лет посвятил поиску информации о таинственном исчезновении Коложской иконы Божьей Матери. Но случайно вышел на след другой ценной святыни.
Анатолий Колковский, пономарь Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви:
Оказалось, что в Германии один частный коллекционер выставил на аукцион лот – единственную сегодня известную историческую копию Коложской иконы Божьей Матери. Деньги на выкуп гродненской реликвии собирали всем приходом. И вот при содействии немецких священников в Потсдаме состоялась передача иконы настоятелю Коложской церкви.
Протоирей Александр Болонников, настоятель Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви:
На обратной стороне образа – авторский текст, что икона написана монахом Григорием в лавре, какой – не известно. Священнослужители уже отправили запросы во все лавры, которые существовали в начале XX века.
Галина Буро, СТВ:
Любопытно, что и покупка иконы в Германии произошла именно в день Николая Чудотворца – так совпало. Образ уже прошел реставрацию, но исторические исследования продолжаются.
Ирина Охотницкая, старший научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религии:
На 1 мая запланированы богослужение в честь святыни и установка ее на постоянное место. Эту дату объявят днем празднования Коложской иконы Божьей Матери. Возвращение исторического списка ознаменовало еще и окончание капитального ремонта Коложи, который финансировался из специального фонда Президента Беларуси.
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Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы
Новости Беларуси. Историческое событие для белорусского православного мира. В Коложскую церковь вернулась единственная известная на сегодня копия Коложской...
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