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Система прослеживаемости товаров может заработать в Беларуси в 2020 году
Новости Беларуси. Стало известно, что проект соответствующего указа уже готов и скоро будет представлен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Система станет одной из дополнительных мер по развитию электронного документооборота, который должен предотвратить ввоз товаров по так называемым серым схемам и повысить прозрачность их перемещения. Ожидается, что таким образом будут созданы условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты налогов.
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Новости Беларуси. Стало известно, что проект соответствующего указа уже готов и скоро будет представлен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости...
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