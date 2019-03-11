Система прослеживаемости товаров может заработать в Беларуси в 2020 году

Новости Беларуси. Стало известно, что проект соответствующего указа уже готов и скоро будет представлен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система станет одной из дополнительных мер по развитию электронного документооборота, который должен предотвратить ввоз товаров по так называемым серым схемам и повысить прозрачность их перемещения. Ожидается, что таким образом будут созданы условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты налогов.