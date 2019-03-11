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Инфляция в феврале составила 1,3%. Больше всего подорожали свежие огурцы

12.03.2019 20:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси инфляция в феврале составила 1,3 %. Самый заметный вклад в эту цифру внесли платные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общее подорожание – более 3 %. Почти не растут цены на непродовольственные товары: плюс всего 0,2 %. Среди продуктов питания внушительный результат показали огурцы, которые стали дороже на треть. Ощутимо прибавили в цене капуста и бананы. А вот цитрусовые, груши, виноград, свинина и сахар, напротив, стали дешевле.

Стоит отметить, что инфляционные ожидания продолжают держаться на высоком уровне. Февральский опрос Нацбанка показал, что около 80 % белорусов считают, что рост цен в ближайшие месяцы ускорится.

Больше новостей экономики за 12 марта здесь.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси инфляция в феврале составила 1,3 %. Самый заметный вклад в эту цифру внесли платные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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