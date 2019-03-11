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Баку призывает Пашиняна предпринять действенные шаги для карабахского урегулирования

12.03.2019 21:02 — Разное | Интерфакс  
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МИД Азербайджана призывает премьер-министра Армении Никола Пашиняна проявить политическую волю и принять действенные шаги для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.

"Могу сказать, что все наглядно расставляется по своим местам. Если премьер-министр Армении проводит внеочередное заседание Совета безопасности своей страны в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди (Степанакерт, столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ИФ), то не остается необходимости прилагать усилия для вовлечения армян Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в переговоры", - сказала Л.Абдуллаева.

"Премьер-министр, озвучивший идею "карабахского армянства", положил конец словесной игре, заявив, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются не "народом", а армянской общиной", - добавила она.

Л.Абдуллаева отметила, что формат ведущегося в течение многих лет переговорного процесса по урегулированию конфликта ясен - этот вопрос был определен консенсусным решением ОБСЕ: в Хельсинкском решении ОБСЕ от 1992 года обе общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана зафиксированы в качестве заинтересованных сторон.

"Что же касается принципов урегулирования конфликта, то невозможно в какой-либо искаженной форме истолковать принципы, четко изложенные в Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, на который сопредседатели Минской группы ссылаются в своем последнем заявлении",- подчеркнула она.

Официальный представитель МИД Азербайджана напомнила, что в заявлении действующего председателя ОБСЕ в ходе Лиссабонского саммита организации в 1996 году, предложенном сопредседателями МГ ОБСЕ и единодушно принятым всеми государствами-членами, за исключением Армении, была внесена ясность в принципы урегулирования конфликта. "Территориальная целостность Азербайджана в пределах его международно-признанных границ никоим образом не может быть предметом обсуждения",- отметила Л.Абдуллаева.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что "давно настало время для совершения конкретных шагов в направлении вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения на эти территории азербайджанских вынужденных переселенцев".

"Как заявил сам премьер-министр, он завоевал доверие народа Армении и, таким образом, стал обладателем полновесного мандата. Теперь же для него самое время проявить политическую волю, четко продемонстрировать то, в какой мере он заинтересован в принесении в регион мира, прогресса и устойчивого развития. Ведь очевидно, что сторона, заинтересованная в обеспечении мира и спокойствия, не будет оккупировать территории другого государства",- заявила Л.Абдуллаева.

Как сообщал "Интерфакс", во вторник в Степанакерте прошло заседание Совбезов Армении и непризнанной НКР.

 
 
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МИД Азербайджана призывает премьер-министра Армении Никола Пашиняна проявить политическую волю и принять действенные шаги для урегулирования...
 
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