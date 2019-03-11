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Прокуратура Венесуэлы выясняет роль Гуайдо в масштабных отключениях электроэнергии

12.03.2019 20:44 — Разное | Интерфакс  
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Генпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб сообщил о начале расследования в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо из-за проблем в подаче электроэнергии в стране, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

"Прокуратура инициировала новое расследование в отношении гражданина Хуана Герардо Гуайдо Маркеса за его предполагаемое участие в саботаже, направленном против национальной энергосистемы", - заявил генпрокурор.

В конце прошлой неделе в Венесуэле начались масштабные отключения электроэнергии, продолжающиеся до сих пор. Власти сообщили, что по их данным, причиной стала организованная США кибератака, которая была нацелена против ГЭС, снабжающую электричеством почти всю страну.

В венесуэльской оппозиции же утверждают, что причиной происшествия стали ошибки властей и коррупция.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что народ его страны сможет преодолеть последствия продолжающихся с прошлой недели перебоев в подаче электроэнергии, ответственность за которые он возлагает на США,

 
 
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Генпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб сообщил о начале расследования в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо из-за проблем в подаче электроэнергии в стране,...
 
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