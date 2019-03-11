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Белоруски провалили индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Лучшая из белорусок, Елена Кручинкина, заняла 46-е место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону. Остальные белорусские биатлонистки расположились в итоговом протоколе еще на более низких позициях.
Победу в гонке праздновала шведка Ханна Эберг. Серебро получила Лиза Витоцци из Италии, бронзу – Жюстиг Бреза из Франции.
Ирина Кручинкина показала 50-й результат, Ирина Кривко – 62-й, Динара Алимбекова – 85-й.
В среду, 13 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде пройдет индивидуальная гонка мужчин.
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Лучшая из белорусок, Елена Кручинкина, заняла 46-е место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону. Остальные белорусские биатлонистки...
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