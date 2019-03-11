«Был всем как отец». Кадеты выступают в защиту бывшего завуча Анатолия Булгака





Вчера в Слуцке начался суд над бывшим заместителем директора Минского областного кадетского училища Анатолием Булгаком. После публикации несколько человек связались с администрацией сайта SlutskGorod и спросили, что они могут сделать для любимого завуча.

Бывшие кадеты хорошо отзываются о подсудимом и называют показания, на основе которых возбуждено дело, клеветническими. Директор МОКУ Сергей Метельский в зале суда также отметил, что никто из учащихся не жаловался и не получал травм.

Кроме этого, нам стало известно о том, что в защиту подсудимого готовы выступить более 70 человек, показания некоторых из них могут быть приобщены к материалам судебного разбирательства. Мы пообщались с этими людьми и попросили их рассказать, что на самом деле происходило в кадетском училище.

Ангелина Ч., выпускница 2017 года:

— Хочу сказать в защиту Булгака Анатолия Григорьевича. Он добрый, отзывчивый, ответственный и целеустремленный человек. Он всегда оказывал поддержку. На него всегда можно было положиться, ведь это тот человек, который был нам всем как отец. Кадеты его уважали. Благодаря ему в училище многих меняли в лучшую сторону, так сказать, дисциплинировали. Мне часто приходилось с ним общаться, так как я помогала с культурной жизнью училища. Человек очень открытый. Ничего не могу сказать плохого о нем, все что он делал, все было для училища!

А люди, которые выступают в качестве обвинения, говорят о нем так только из-за того, что они вели себя неподобающе. Курили, ругались матом, дрались, за что неоднократно вызывались к нему и к директору в кабинет. Это не нормально, когда люди называют завуча и директора ослом или козлом. В моем понимании должна быть какая-то субординация! А про парня, который якобы хотел покончить собой, Анатолий Григорьевич не виноват, этого парня во взводе обижали. Просто жалко человека, уверена, что его вины нет. Анатолий Григорьевич сделал многое для меня, я ему благодарна за всё.





Анастасия Лагун, выпуск 2016 года, ушла из МОКУ в 2015:

— Я знаю Александра Григорьевича с 2014 года. Это год, когда я поступила в училище. Когда у нас было первое знакомство с ним, я поняла: держит дисциплину тут именно он. За время, пока я там училась, никаких подобных инцидентов не было. Он был строгий, правильный, но умел пошутить, посмеяться с нами, когда нужно. Контролировал организацию всех концертов, праздников, кадетского бала. Всегда с нами фотографировался, когда мы просили, с ним можно было поделиться какими-то проблемами, задать любые вопросы.

Если бы мне тогда, в 2014-ом, сказали, что нашего зама будут судить за превышение должностных обязанностей, я бы посмеялась и не поверила. Непонятно одно. Кому это нужно и зачем? Есть догадки, но хочется всё-таки узнать правду. А в статье в «Инфо-Курьере» видели вообще, что написано? Прежние допросы ребят отличаются от той информации, которую они озвучивали на суде. Например, в разговоре со следователями ребята говорили, что видели и знали, что педагог применяет физическое насилие в отношении других ребят. Но на суде их ответы были «Не знаю», «Не видел».

Конечно, они скажут «не знаю, не видел»! Кому ж из них охота потом по закону за клевету отвечать? Да это вообще всё несправедливо. Учились, значит, семь лет кадеты, жили там, с замом дружили, все нормально было, и тут он резко стал всех бить и унижать! Семь лет не унижал, а тут начал! Что это вообще за бред? Наш Анатолий Григорьевич был строгий, правильный и справедливый. А нынешним малышам это не нравится. Все мы знаем, что сейчас школьники не ставят ни во что учителей, старших, а некоторые даже родителей. А ведь наш зам был большим авторитетом для всех. И, если на учителя можно было накричать, послать, уйти с урока и так далее, то с ним так было делать нельзя. Ну ничего, они нашли другой выход. А давайте-ка все перевернем и посадим его? И будем жить тут как короли?

Помню, как кто-то пустил утку, что Булгак уволился, когда мы ещё учились. Наша реакция была далека от радости. Кто-то даже плакал. Никто не хотел, чтобы он уходил, потому что он был нам всем как отец. Не знаю, откуда нашлись такие люди, которые это все выдумали... Бил, унижал... Да страшно представить, что было бы, если бы человек, на котором все держалось, так бы себя вел! Это был лучший руководитель, он поднял это училище с какого-то интерната до целого МОКУ! А из-за каких-то сопляков он теперь отвечает перед Законом...

Держись, АГ, мы с тобой!

Бычковская Надежда, выпуск 2016 года, студентка Академии МВД:

— С самого начала процесса в отношении Анатолия Григорьевича я была убеждена в том, что это ни что иное, как клевета. Полностью согласна с мнением Анастасии Лагун. Действительно, Анатолий Григорьевич проработал в своей должности 8 лет, никогда не было никаких нареканий со стороны руководства, кадет и коллег в используемых им методах воспитания, и тут понеслось. Долго думать не нужно, чтобы узнать этот момент. Когда мы учились в 11 классе, то есть в 2016 году, был осуществлён набор кадет в 8 класс, класс МЧС. Как вы думаете, что началось? Среди этих кадет было явное неуважение к учителям, сотоварищам, старшим товарищам, обслуживающему персоналу. Как это проявлялось? Указанные кадеты в целом вели себя вызывающе, им было все равно, кто стоит перед ними, где они находятся и что они обязаны делать. Они спокойно выражались матом, не глядя на присутствие учителя в классе, срывали занятия, дрались, да таких фактов можно кучу перечислить. Учителя не могли найти на них управу, да и мы сами поражались их поведению, среди нас такого не было.

Так вот даже такой строгий, справедливый, талантливый человек как Анатолий Григорьевич не мог найти на них никакой управы. А все почему? Потому что поприходили маменькины сыночки, которые ещё от юбки не отвыкли, и мамочки, у которых за спиной ПТУ какое-нибудь, сильно умные и шибко заботливые. Чуть что так сразу виноватых ищут, но только не свои детки. Почему я так говорю? Потому что все мы прекрасно знаем, как это происходит в настоящее время. Высказываться по данному поводу и сохранять спокойствие представляется довольно сложным, так как вспоминаю фото из зала судебных заседаний, на котором фигурирует лицо одного из вышеописанных кадет, даже сказала бы самого известного. Не удивлена, что он там. Берестевич, если мне не изменяет память. Думаю многие его вспомнили и согласны со мной, что его поведение всех вводило в ступор. Неадекватное. К тому же, сколько по нему было вопросов.... Хочется просто призвать людей к пониманию, адекватной оценке ситуации. Неужели вы действительно думаете, что за 8 лет работы не было никаких вопросов к Анатолию Григорьевичу, и здесь ни с того ни с сего он начал «злоупотреблять властью и служебными полномочиями с применением насилия»? Бред. Другого слова не подобрать.

А сами участники уголовного процесса в силах ответить на вопрос о том, каким образом они бы воздействовали на поведение таких кадет? Сомневаюсь. Также возникает вопрос о грамотности, компетентности и правильной постановке задач следователей, которые на той или иной стадии участвовали в предварительном расследовании до передачи дела в суд. Не вызывает ли сомнение их работа, если потерпевшие и свидетели дают, об этом можно сказать с уверенностью, сбивчивые и ложные показания. Может стоит отправить дело на дополнительное расследование, да и передопросить всех лиц, давших показания, не оказывая на них, в частности, морального давления и занося в протокол допроса достоверные показания, без перефразировки, навязывания своей позиции?

В целом хотелось бы сказать, что Анатолий Григорьевич замечательный, добродушный, справедливый, заботливый человек, который готов помочь решить любую проблему, если это в его силах. Мне он не раз помогал лично, относился ко мне как к дочке. Он не заслужил такого отношения к себе. Надеюсь на то, что суд будет руководствоваться не только своим внутренним убеждением, но и показаниями свидетелей, которые выступают в защиту Анатолия Григорьевича. Надеюсь, что те, кто оклеветал его, ответят по всей строгости Закона.

К сожалению, возместить в полной мере вред, причинённый семье и самому Анатолию Григорьевичу не представится возможным, но, тем не менее, восстановить его репутацию и освободить от ответственности будет отличным решением. Я думаю, найдётся много тех, кто выступит в поддержку Анатолия Григорьевича, и также расскажут о негативном поведении таких лиц, как Берестевич. Буду рада выступить в суде в поддержку Анатолия Григорьевича и помочь тем, чем смогу.





Кирилл Албитов, выпускник 2014 года:

— Булгак не виновен. Я выпускник 15-го года, и в то время у кадет была злость к нему. Потому, что он старался воспитывать, когда всем остальным было пофиг на нас в этом плане. Его не любили во все времена. Но он никогда не перегибал с воспитанием, максимум он мог шуточно замахнуться как будто подзатыльника хочет дать, или покривляться. Сейчас ситуация обстоит так, что точно такие же, как мы в прошлом, обидчивые ребятишки слишком далеко зашли и не могут понять, что ему светит срок. А, если уже и понимают, как далеко зашли, то попросту не могут забрать слова, находятся под гнётом родителей, которые вырастили неженок и спихнули их на воспитание. Я был одним из самых на то время проблемных учеников, однако он не сорвался даже на мне. За свои слова подпишусь где угодно.

Сабрина Диковицкая, выпускница 2018 года, пришла в добор на 3-й курс:



— Как понимаете, под его руководством я проучилась не так уж и много, но, несмотря на столь маленький промежуток времени я с уверенностью могу сказать, что это ответственный и доброжелательный человек, который всегда поддерживал порядок и дисциплину! Все, кто шёл туда, знали, куда идут и что им там стоит ожидать! Так как с самого начала всех предупреждают! Читала, что якобы давал подзатыльники, но, извините меня, если учишься в таком учреждении образования и материшься на все стороны, да ещё и при взрослом человеке, при начальстве, это недопустимо! Никакой субординации.

Юлия Зенюк, выпуск 2013 года:

— Я отучилась 1,5 года и ушла по состоянию здоровья. Целый день под впечатлением от новых подробностей по поводу дела, мне дико читать публикации в СМИ, ребята в шоке вообще от происходящего.

Не смотря на то, что Анатолий Григорьевич был заместителем директора по воспитательной работе, для нас он был главным по всем вопросам. Да, мы боялись, но боялись как родителя, которого уважали, перед которым было стыдно «упасть в грязь лицом». Кстати, это он нам всегда и говорил с улыбкой: не упадите в грязь лицом, я в вас верю. Он держал всю дисциплину в МОКУ своей строгостью, справедливостью, ответственностью. Каждый кадет был для него небезразличен, относился к нам как отец, строгий, но отец. Я не могу ничего сказать плохого, но очень много хорошего. Это достойный человек, который заслужил уважения огромного количества кадет и не только, что дорогого стоит. Никого никогда не бил.





Дарья Курьянович, кадет 2010-2011 гг:

— Анатолий Григорьевич - Человек с большой буквы. Он был для меня авторитетом во всех делах. Глядя на него, я восхищалась его выдержкой, спокойствием и здравым смыслом. Всегда и во всем поддерживал. Если и делал какое-то замечание, то по делу и обоснованно. Говорил тактично, чтобы не задеть честь и достоинство кадета. Никогда не слышала нецензурных выражений от него. Мы не боялись Анатолия Григорьевича, а дорожили его мнением, ценили все то, чему он нас учил. Я его уважала, уважаю и буду уважать! Уверена, что он не виновен. Очень жаль, что обвиняют таких замечательных людей. Анатолий Григорьевич! Мы с Вами и не дадим Вас в обиду!

Илья Дикун, выпускник 2017 года:

— Я бы хотел немножко рассказать о Булгаке Анатолии Григорьевиче. Я выпускник 2017 года, совсем недавно это было. Учился в минском областном кадетском училище все 4 полных года. За свои 4 года обучения я уж точно убедился, что Булгак очень строгий начальник. Он был слишком требователен как к твоему внешнему виду, так и к поведению, дисциплине, но я никогда не замечал чтобы он кого-то бил. Да и несмотря на то, что я очень много «косячил», все, что мне могло быть за это, лишение увольнения или несколько нарядов на службу вне очереди. Но до рукоприкладства дел не доходило.

Анатолий Григорьевич очень весёлый, отзывчивый, добрый, даже не смотря на свою строгость, человек. Вот помню как вчера, остаётся что-то около недели или двух до выпуска, я со своим другом Пискуном Ильей бродили по кадетскому училищу в будний день, а это запрещено. Ну и вот раз мы попались на Анатолия Григорьевича, отправил нас в расположение, но мы не пошли. Пошли дальше бродить, потом второй раз попались - он уже сказал, что можем заступить в наряд, да и то с улыбкой. Но мы решили пойти дальше на свой страх и риск, заглянули в столовую, сидели и разговаривали с поварами. Тут заходит Булгак с шашкой в руке. Смотрим на него и понимаем, что надо убегать, мы начинаем убегать, а Анатолий Григорьевич за нами с шашкой, которую в шутку достал из ножн. Мы убежали от него в расположение, куда он явился через минут пять. И без криков, ссор, оскорблений лишь сказал нашему воспитателю, что мы два таких плохих кадета.

А если говорить о всей этой не понятной ерунде, то, иголками он явно никого не колол, бить не бил. Ко мне и к другим парням из моего взвода из дисциплинарной практики применялись лишь наряды, лишения увольнений. Ну и только разве что повышал голос, кричал, и был слишком требовательным, что не нравится каждому ребёнку.





Дарья Климова, выпускница 2018 года:

— Ну что сказать то? Человек действительно хороший и справедливый. На нем, как на пуговичке, держалось все училище. Мы были дисциплинированными, если наказывал, то явно не рукоприкладством. Как я считаю, он не тому человеку перешёл дорогу. Не человек, а золото. Относился лично ко мне как к дочке. Например, когда ездили в «Зубрёнок», я заболела, и меня положили в изолятор, естественно свой болезнью я подвела, но он приехал ко мне, сказал, что ему как дочка, и чтобы быстрее выздоравливала. Сказать нечего. Считаю, что обвиняют несправедливо.

Маргарита Валынец, выпускница 2014 года:

— Училась там на протяжении 4 лет, и вполне весомы будут мои слова, если я встану на защиту данного человека, ибо за 4 года он действительно стал отцом всем кадетам. Да, были размолвки, но по поводу поведения и дисциплины, так это его работа, он нас и защищал точно также, все было справедливо. Такого просто не могло быть, чтобы он кого-то избивал. Даже меня наказывали и лишали увольнений и телефона, но чтобы он кого-то бил - это нонсенс.

Анатолий Григорьевич человек чести, и он достойный, в прошлом военный, человек. Могу предположить, что «вредные» кадеты затаили злобу и решили воспользоваться при случае и, увидев какой оборот принимает дело, начали отказываться от своих слов, и теперь обвинения рушатся. И меня интересует вопрос,, почему суд не оговаривал про список свидетелей защиты, который постоянно пополняется.







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