Концепция инфобезопасности: белорусский язык — гарант гуманитарной безопасности государства

— Расширение социальных функций и коммуникативных возможностей белорусского языка, его полноценное и всестороннее развитие вместе с другими элементами национальной кльтуры выступают гарантами гуманитарной безопасности государства, — говорится в части документа, которая называется «Сохранение традиционных устоев и ценностей».





Концепция также требует «дальнейшей последовательной реализации государственой исторической политики"с тем, чтобы закреплять в Беларуси и за ее пределами «белорусскую национальную концепцию историчесокго прошлого страны и белорусской модели памяти».





В документе подчеркивается, что для повышения устойчивости общества к «деструктивным информационным воздействиям» необходимо сохранять традиционные фундаментальные ценности народа, которые являются одним из основных элементов «обеспечения его единства и одним из условий неуклонного развития государства».









Информационную политику Беларуси предлагается нацелить на продвижение гуманизма, миролюбия, добрососедства, справедливости, взаимопомощи, крепких семейных отношений, здорового образа жизни, созидательный труд, принятые в белорусском обществе нормы морали и нравственности и позитивное правосознание.





— В информационной сфере в полной мере находят отражение равные права всех без исключения национальностей, населяющих Республики Беларусь, уважительное отношение ко всем традиционным религиям и вероисповеданиям.





Напомним, 12 марта президент Беларуси провел совещание с Советом безопасности. На совещании обсуждалась новая Концепция информационной безопасности. По словам госсекретаря Совбеза Станислава Зася, на следующей неделе Концепция информационной безопасности будет официально утверждена и опубликована.

