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Концепция инфобезопасности: белорусский язык — гарант гуманитарной безопасности государства

12.03.2019 20:57 — Разное | Партизан  
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Белорусский язык, наряду с конституционно закрепленным в государстве двуязычием, содействует повышению национального самосознания белорусского общества и формированию его духовности.

Концепция инфобезопасности: белорусский язык — гарант гуманитарной безопасности государства
Об этом говорится в одобренной 12 марта президентом концепции информационной безопасности Беларуси. Копия документа распространяется в телеграм-каналах. Один из источников TUT.BY подтвердил, что это часть подлинного документа, второй назвал его «очень похожим». 

— Расширение социальных функций и коммуникативных возможностей белорусского языка, его полноценное и всестороннее развитие вместе с другими элементами национальной кльтуры выступают гарантами гуманитарной безопасности государства, — говорится в части документа, которая называется «Сохранение традиционных устоев и ценностей».

Концепция также требует «дальнейшей последовательной реализации государственой исторической политики"с тем, чтобы закреплять в Беларуси и за ее пределами «белорусскую национальную концепцию историчесокго прошлого страны и белорусской модели памяти».

В документе подчеркивается, что для повышения устойчивости общества к «деструктивным информационным воздействиям» необходимо сохранять традиционные фундаментальные ценности народа, которые являются одним из основных элементов «обеспечения его единства и одним из условий неуклонного развития государства».


Информационную политику Беларуси предлагается нацелить на продвижение гуманизма, миролюбия, добрососедства, справедливости, взаимопомощи, крепких семейных отношений, здорового образа жизни, созидательный труд, принятые в белорусском обществе нормы морали и нравственности и позитивное правосознание.

— В информационной сфере в полной мере находят отражение равные права всех без исключения национальностей, населяющих Республики Беларусь, уважительное отношение ко всем традиционным религиям и вероисповеданиям.

Напомним, 12 марта президент Беларуси провел совещание с Советом безопасности. На совещании обсуждалась новая Концепция информационной безопасности. По словам госсекретаря Совбеза Станислава Зася, на следующей неделе Концепция информационной безопасности будет официально утверждена и опубликована.

 
 
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Белорусский язык, наряду с конституционно закрепленным в государстве двуязычием, содействует повышению национального самосознания белорусского общества и...
 
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