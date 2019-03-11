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Минск начал подготовку к легкоатлетическому матчу Европа-США

12.03.2019 20:54 — Разное | Партизан  
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В Минске состоялось первое заседание организационного комитете по подготовке и проведению матчевой встречи по легкой атлетике между командами Европы и США. Его провел вице-премьер Игорь Петришенко.


Во время минской лыжни президент Беларуси рассказал, как упросил руководство международной федерации легкой атлетики привести эту встречу в Минск. «Вы представляете, какой это будет праздник. Это не ниже уровнем, чем Европейские игры», — сказал тогда Александр Лукашенко. 


Соревнования запланированы на 9-10 сентября. Предполагается, что в состав сборных войдут по четыре сильнейших легкоатлета в каждой из соревновательных дисциплин. Это будут первые в истории легкой атлетики соревнования подобного рода, сообщает пресс-служба правительства.

Сегодня на заседании шла речь о размещении спортсменов, официальных лиц и VIP-гостей, подготовке волонтеров, логотипе соревнований, финансировании матчевой встречи, изготовлении наградной атрибутики.

Матч состоится на стадионе «Динамо».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялось первое заседание организационного комитете по подготовке и проведению матчевой встречи по легкой атлетике между командами Европы и США. Его...
 
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