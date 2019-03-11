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ЕС больше не считает Россию стратегическим партнером и готов к введению новых санкций

12.03.2019 20:36 — Разное | Партизан  
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Депутаты Европарламента заявили, что готовы ввести новые санкции против России в случае дальнейших нарушений международного права.



12 марта Европарламент принял резолюцию о политических отношениях между ЕС и Россией, пишет reform.by.

В документе отмечается, что напряжение между ЕС и Россией появилось в 2015 году из-за вторжения России в Сирию, вмешательство в дела Ливии и ЦАР, а также продолжающихся агрессивных действий в Украине. Депутаты обратили внимание на поддержку Россией антиевропейских партий и ультраправых движений, вмешательство в выборы, а также нарушения прав человека в самой России, сообщает пресс-служба Европарламента.

В связи с этим депутаты Европарламента высказали готовность ввести новые санкции в отношении России, особенно в отношении конкретных лиц.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве должно быть пересмотрено. Сближение отношений возможно, если Россия будет выполнять Минские соглашения и начнет уважать международное право.


Депутаты также высказали озабоченность из-за строительства «Северного потока-2», поддержки Россией авторитарных режимов в КНДР, Иране, Сирии и Венесуэле.

Резолюция осуждает отмывание денег Россией и призывает страны ЕС прекратить выдавать визы и виды на жительства в обмен на инвестиции, чем активно пользуются российские олигархи.

 
 
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Депутаты Европарламента заявили, что готовы ввести новые санкции против России в случае дальнейших нарушений международного права.
 
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