ЕС больше не считает Россию стратегическим партнером и готов к введению новых санкций









reform.by . 12 марта Европарламент принял резолюцию о политических отношениях между ЕС и Россией, пишет





В документе отмечается, что напряжение между ЕС и Россией появилось в 2015 году из-за вторжения России в Сирию, вмешательство в дела Ливии и ЦАР, а также продолжающихся агрессивных действий в Украине. Депутаты обратили внимание на поддержку Россией антиевропейских партий и ультраправых движений, вмешательство в выборы, а также нарушения прав человека в самой России, сообщает пресс-служба Европарламента.





В связи с этим депутаты Европарламента высказали готовность ввести новые санкции в отношении России, особенно в отношении конкретных лиц.





Соглашение о партнерстве и сотрудничестве должно быть пересмотрено. Сближение отношений возможно, если Россия будет выполнять Минские соглашения и начнет уважать международное право.









Депутаты также высказали озабоченность из-за строительства «Северного потока-2», поддержки Россией авторитарных режимов в КНДР, Иране, Сирии и Венесуэле.





Резолюция осуждает отмывание денег Россией и призывает страны ЕС прекратить выдавать визы и виды на жительства в обмен на инвестиции, чем активно пользуются российские олигархи.