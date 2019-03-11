Разведка Эстонии: Россия может напасть на Балтию из-за смены власти в Беларуси









rus.err.ee . Такой вывод сделал Департамент внешней разведки балтийской страны в опубликованном 12 марта ежегоднике «Эстония в среде международной безопасности-2019». Выдержки из отчета публикует эстонское издание





Эстонские разведчики считают, что военная агрессия России в отношении стран Балтии может начаться в случае политического кризиса в Беларуси. Чтобы предотвратить превращение Беларуси в прозападное демократическое государство, Кремль может пойти на конфликт со странами НАТО и нападет на страны Балтии, чтобы изменить в свою пользу военный баланс сил в регионе.





«Если произойдет что-то неожиданное с президентом [Беларуси] Александром Лукашенко или его режимом, то, по нашей оценке, есть большая опасность того, что Россия быстро прибегнет к военному вмешательству, чтобы не допустить превращения Беларуси в прозападное демократическое государство», — отмечается в отчете.









Эстония должна быть готова к отражению агрессии в случае, если конфликт зародится в другом месте.





Обращают внимание эстонские разведчики и на усилившееся давление на Беларусь со стороны России через российские СМИ.





«Например, его обвиняли в проведении проукраинской внешней политики и распространяли информацию, что Лукашенко стал нетрудоспособным из-за якобы пережитого инсульта. Также регулярно выходили статьи о недовольстве Путина действиями Лукашенко и о том, что Кремль изучает возможности свергнуть Лукашенко на приближающихся парламентских и президентских выборах», — говорится в ежегоднике.