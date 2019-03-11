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Разведка Эстонии: Россия может напасть на Балтию из-за смены власти в Беларуси

12.03.2019 20:21 — Разное | Партизан  
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Россия является единственной серьезной угрозой безопасности и суверенитета Эстонии.



Такой вывод сделал Департамент внешней разведки балтийской страны в опубликованном 12 марта ежегоднике «Эстония в среде международной безопасности-2019». Выдержки из отчета публикует эстонское издание rus.err.ee.

 
Эстонские разведчики считают, что военная агрессия России в отношении стран Балтии может начаться в случае политического кризиса в Беларуси. Чтобы предотвратить превращение Беларуси в прозападное демократическое государство, Кремль может пойти на конфликт со странами НАТО и нападет на страны Балтии, чтобы изменить в свою пользу военный баланс сил в регионе.

«Если произойдет что-то неожиданное с президентом [Беларуси] Александром Лукашенко или его режимом, то, по нашей оценке, есть большая опасность того, что Россия быстро прибегнет к военному вмешательству, чтобы не допустить превращения Беларуси в прозападное демократическое государство», — отмечается в отчете.


Эстония должна быть готова к отражению агрессии в случае, если конфликт зародится в другом месте.

Обращают внимание эстонские разведчики и на усилившееся давление на Беларусь со стороны России через российские СМИ.

«Например, его обвиняли в проведении проукраинской внешней политики и распространяли информацию, что Лукашенко стал нетрудоспособным из-за якобы пережитого инсульта. Также регулярно выходили статьи о недовольстве Путина действиями Лукашенко и о том, что Кремль изучает возможности свергнуть Лукашенко на приближающихся парламентских и президентских выборах», — говорится в ежегоднике.

 
 
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Россия является единственной серьезной угрозой безопасности и суверенитета Эстонии.
 
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