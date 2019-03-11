В Беларуси бесплатные лекарства будут выдаваться при большем числе заболеваний









reform.by Совет министров постановлением №152 от 11 марта расширил перечень заболеваний, при которых больным могут предоставляться бесплатные лекарства и лечебное питание при амбулаторном лечении, пишет





В перечень появились первичные иммунодефициты, легочная гипертензия, аутоимунный гепатит, первичный склерозирующий холангит. Всего в Беларуси бесплатные лекарства предоставляются при нескольких десятках заболеваний.









Также со скидкой 90% стоимости будут предоставляться лекарственные средства и перевязочные материалы пациентам с буллезным эпидермолизом без ограничения возраста. Ранее льгота предоставлялась только детям до 18 лет.





Кроме того, постановлением закрепляется возможность оформления рецептов в электронном виде.