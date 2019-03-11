Беларусский МИД вызвал посла Польши в связи с оправданием Ромуальда Райса









Официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатлий Глаз прокомментировал заявление Института национальной памяти Польши о пересмотре оценки действий Ромуальда Райса «Бурого», который сжег пять беларусских деревень в 1946 году.

Представитель МИД напомнил о выводах комиссии Института национальной памяти в 2005 году, которая признала его участие в геноциде беларусского народа.





Особым цинизмом он назвал попытки польских исследователей оправдать «Бурого» тем, что он имел возможность «сжечь не пять, а гораздо больше белорусских деревень».





«Мы ожидаем от властей Польши публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий «Бурого» официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время», – заявил Глаз.





Для пояснений в МИД Беларуси был вызван посол Польши в Беларуси.









11 марта Институт национальной памяти Польши выпустил заявление, в котором признал выводы Института, сделанные в 2005 году, ошибочными с учетом новых исследований. Согласно новому исследованию, Райс и его отряд сожгли пять деревень и убили 79 мирных жителей в январе — феврале 1946 году не по причине их беларусского происхождения или православного вероисповедания. «Мы считаем, что «Бурый» не действовал с целью уничтожить (полностью или частично) беларусов или православных в Польше в ее нынешних границах. В конце концов, но имел возможность сжечь не пять, а больше беларусских деревень в повете Бельск-Подляский», процитировал ИНП исследование.