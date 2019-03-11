|
На Комаровке черешню продают по 150 рублей за килограмм
На минском Комаровском рынке продают черешню по 150 рублей за килограмм. Совсем недавно эти ягоды стоили по 200−250 рублей.
Черешню привезли из Чили. Продавцы говорят, что даже по такой цене ее покупают, «иначе бы не возили».
К слову, если среднюю зарплату в самом бедном районе Беларуси перевести в черешню, то получится чуть больше 3 килограмм. Напомним, меньше всего в январе средняя зарплата
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На минском Комаровском рынке продают черешню по 150 рублей за килограмм. Совсем недавно эти ягоды стоили по 200−250 рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)