В Лидском районе на трассе М6 Nissan врезался в топливный бак фуры





Днем 11 марта вблизи деревни Кенти Лидского района легковой автомобиль врезался в бак грузовика. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По предварительной информации, на трассе М6 водитель Nissan, выезжая с АЗС и поворачивая налево, не пропустил фуру Scania. Водитель грузовика попытался уйти от столкновения и выехал на полосу встречного движения, но аварии избежать не смог. Удар пришелся в топливный бак большегруза, в результате чего дизельное топливо разлилось по трассе.

По словам водителя легковушки, он не заметил фуру, так как его ослепило яркое солнце. Пострадавших в ДТП нет.











