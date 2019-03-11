В Лидском районе сгорел жилой дом, а в Лиде в ангаре огонь повредил грузовик (фото)





Минувшие выходные у работников МЧС выдались отнюдь не праздничные.

Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия со СМИ, 9 марта в 15-31 на пульт службы спасения поступило сообщение о загорании мусора в подвале девятиэтажного жилого дома на улице Машерова. Прибывшие работники МЧС потушили возгорание, предотвратив нанесение ущерба. Рассматриваемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Чуть позже, в 16-24 уже из деревни Лайковщина Белицкого сельсовета Лидского района поступило сообщение о пожаре одноэтажного жилого дома. В момент возгорания в доме находились хозяин с супругой и ее матерью, а также дочь хозяина с супругом и тремя детьми, которая и сообщила спасателям о загорании в доме. Все жильцы эвакуировались из дома до приезда подразделений МЧС. В результате пожара кровля уничтожена полностью, повреждено перекрытие имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.





Еще одно сообщение поступило уже на следующий день, 10 марта, в 17 часов 41 минуту. В этот раз горел грузовой автомобиль, находившийся в ангаре, принадлежащем фермерскому хозяйству, находящемуся по адресу: город Лида, улица Дзержинского. В результате пожара повреждена кабина грузового автомобиля MAN. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки автомобиля).











