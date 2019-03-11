ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лидском районе сгорел жилой дом, а в Лиде в ангаре огонь повредил грузовик (фото)

12.03.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

В Лидском районе сгорел жилой дом, а в Лиде в ангаре огонь повредил грузовик (фото)

Минувшие выходные у работников МЧС выдались отнюдь не праздничные.

Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия со СМИ, 9 марта в 15-31 на пульт службы спасения поступило сообщение о загорании мусора в подвале девятиэтажного жилого дома на улице Машерова. Прибывшие работники МЧС потушили возгорание, предотвратив нанесение ущерба. Рассматриваемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Чуть позже, в 16-24 уже из деревни Лайковщина Белицкого сельсовета Лидского района поступило сообщение о пожаре одноэтажного жилого дома. В момент возгорания в доме  находились хозяин с супругой и ее матерью, а также дочь хозяина с супругом и тремя детьми, которая и сообщила спасателям о загорании в доме. Все жильцы эвакуировались из дома до приезда подразделений МЧС. В результате пожара кровля уничтожена полностью, повреждено перекрытие имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации  электросетей и электрооборудования.

В Лидском районе сгорел жилой дом, а в Лиде в ангаре огонь повредил грузовик (фото)

Еще одно сообщение поступило уже на следующий день, 10 марта, в 17 часов 41 минуту. В этот раз горел грузовой автомобиль, находившийся в ангаре, принадлежащем фермерскому хозяйству, находящемуся по адресу: город Лида, улица Дзержинского. В результате пожара повреждена кабина грузового автомобиля MAN. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки автомобиля).

В Лидском районе сгорел жилой дом, а в Лиде в ангаре огонь повредил грузовик (фото)

В Лидском районе сгорел жилой дом, а в Лиде в ангаре огонь повредил грузовик (фото)

В Лидском районе сгорел жилой дом, а в Лиде в ангаре огонь повредил грузовик (фото)

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минувшие выходные у работников МЧС выдались отнюдь не праздничные. Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия со СМИ, 9 марта в 15-31 на пульт службы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Концепция инфобезопасности: белорусский язык — гарант гуманитарной безопасности государства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика