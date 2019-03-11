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О нейтралитете мы заявляем впервые: концепцию информационной безопасности Беларуси планируют утвердить в ближайшее время

12.03.2019 22:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Концепция информационной безопасности подготовит хорошую почву для внесения изменений в другие законопроекты. Такое мнение 12 марта высказали эксперты, которые как раз и работали над новым документом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же в подготовке проекта участвовали специалисты из почти 20 госорганов и организаций, представители ведущих средств массовой информации, депутаты, ученые. В итоге получился исключительно национальный продукт. Внимание эксперты обращают и на роль СМИ в обеспечении информационной безопасности. Так, один из факторов, который позволит улучшить ситуацию в этой сфере, – увеличение количества национального контента.

О нейтралитете мы заявляем впервые: концепцию информационной безопасности Беларуси планируют утвердить в ближайшее время

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
В самом начале концепции говорится о том, какую роль играют сегодня телевизионные коммуникации в связи с развитием экономики, и как много зависит то, будут ли приходить инвестиции, от содержания цифровизации общества, от работы массмедиа в новых форматах, в том числе в социальных сетях.

О нейтралитете мы заявляем впервые: концепцию информационной безопасности Беларуси планируют утвердить в ближайшее время

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Уже не раз говорилось об информационном суверенитете и информационном нейтралитете. То есть вовне мы говорим о том, что мы настроены обеспечивать верховенство права в Беларуси в том пространстве, в котором находятся наши отношения, интересы и так далее.

О нейтралитете мы заявляем, возможно, впервые. Кстати, действительно впервые мы говорим о том, что Беларусь отказывается от применения информационных технологий в ущерб другим государствам, в ущерб правам и интересам других субъектов, но при этом обеспечивает собственную безопасность. Там есть такое положение и целая глава, как действия Беларуси в отношении реагирования на риски и вызовы. То есть мы говорим о том, что мы готовы обеспечить безопасность наших национальных интересов в информационной сфере, но ни на чьи национальные интересы сами не претендуем и не посягаем.

Мы посылаем сигнал и говорим о том, что мы сторонники решения вопросов и конфликтов информационных правовым способом, через правовые отношения. То есть мы говорим о том, что мы хотели бы упорядочить и сделать отношения в информационной сфере более понятными, более юридически регулируемыми. Опять же, в интересах защиты собственных граждан, защиты государственных интересов и так далее.
 
 
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Новости Беларуси. Концепция информационной безопасности подготовит хорошую почву для внесения изменений в другие законопроекты. Такое мнение 12 марта высказали...
 
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