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Британские парламентарии не поддержали и обновлённое соглашение по брекситу

12.03.2019 22:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Британские парламентарии не поддержали и обновлённое соглашение по брекситу
АиФ

Большинство членов нижней палаты британского парламента — Палаты общин — не поддержали и несколько изменённый вариант соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, который удалось достичь премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Голосование прошло в британском парламенте 12 марта.

Первоначальная версия этого соглашения, согласованная Терезой Мэй и властями Евросоюза, была отклонена членами Палаты общин 12 января.

Это срочная новость. Новость может быть обновлена, когда появится дополнительная информация.

 
Теги: Новости
 
 
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АиФ Большинство членов нижней палаты британского парламента — Палаты общин — не поддержали и несколько...
 
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