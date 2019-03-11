Британские парламентарии не поддержали и обновлённое соглашение по брекситу

Большинство членов нижней палаты британского парламента — Палаты общин — не поддержали и несколько изменённый вариант соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, который удалось достичь премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Голосование прошло в британском парламенте 12 марта.

Первоначальная версия этого соглашения, согласованная Терезой Мэй и властями Евросоюза, была отклонена членами Палаты общин 12 января.

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