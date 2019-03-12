Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» забил 7 голов

В ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов туринский «Ювентус» разгромил мадридский «Атлетико» со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал турнира.















Первый матч завершился победой мадридцев со счетом 2:0, поэтому уже с первых минут туринцы рванули в атаку. «Ювентус» быстро забил гол, но судья отменил его из-за фола Криштиану Роналду против Облака. Впрочем, в первом тайме хозяева свой гол все-таки забили: Роналду головой замкнул навес с левого фланга — 1:0.

А в самом начале второго тайма португалец оформил дубль. Он сильно пробил головой, но Облак смог отбить мяч. Казалось, момент заигран, но судье поступил сигнал, что мяч все-таки пересек линию ворот.

После этого темп игры упал. Было видно, что команды не против дополнительного времени. Против такого развития событий был полузащитник «Атлетико» Корреа, который завалил в своей штрафной Бернардески. Пенальти взялся бить Роналду, который оформил хет-трик — 3:0.

«Ювентус»: Шченсны, Кьеллини, Бонуччи, Жоау Канселу, Джан, Спинаццола (Дибала, 67), Матюиди, Пьянич, Бернардески, Манджукич (Кин, 80), Роналду.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Хуанфран, Арьяс (Витоло, 77), Годин, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Мората, Гризманн.

В другом матче обошлось без интриги. После гостевой победы «Манчестер Сити» обыграл «Шальке-04» и дома. Лидер английской Премьер-лиги просто уничтожил аутсайдера Бундеслиги — 7:0.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Лапорт (Делф, 72), Уокер, Зинченко, Гюндоган, Сильва (Фоден, 64), Стерлинг, Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Габриэл Жезус, 64).

«Шальке-04»: Фэрманн, Сане, Стамбули, Брума, Коноплянка, Очипка, Сердар, Бенталеб, Маккенни (Мендиль, 74), Эмболо (Скрибски, 69), Бургшталлер (Тойхерт, 79).

Дубль сделал Серхио Агуэро, еще по голу забили Сане, Стерлинг, Бернарду, Фоден и Жезус.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча в Турине.