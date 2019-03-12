Следователи установили, что пожар в Лидском районе – инсценировка. Подозреваемый заключен под стражу





Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Лиды по факту покушения на мошенничество в крупном размере (ч.1 ст.14, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Ночью 7 января в Лидский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в д. Мигуны, где горел нежилой одноэтажный деревянный дом, принадлежащий жителю Лиды, а также хозяйственная постройка его соседа.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и своевременно локализовали возгорания, в результате чего никто из граждан не пострадал. Огнем частично уничтожена кровля дома, повреждены перекрытие, стены и имущество внутри. Хозяйственная постройка сгорела полностью.

Проведенным следователями с участием специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области осмотром места происшествия, комплексом иных следственных и процессуальных действий, а также выводами пожарно-технической экспертизы установлено, что причиной возгорания стало занесение источника открытого огня извне, т.е. поджог.

В совершении преступления обоснованно подозревается владелец горевшего дома, который с целью получения страховой выплаты в сумме свыше 6 тысяч рублей инсценировал совершение преступления неизвестными лицами.

С санкции прокурора в отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Работающий специалистом на государственном предприятии подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, в т.ч. за совершение корыстного и коррупционного преступлений.

Точный размер страховых выплат, на получение которых покушался подозреваемый, а также причиненный им вследствие поджога сарая материальный ущерб соседу, устанавливаются. В целях обеспечения возмещения ущерба и исполнения имущественных взысканий на имущество подозреваемого наложен арест.

Расследование продолжается.