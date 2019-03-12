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Гродненские контрабандисты на границе с Беларусью потеряли плот из полутора тысяч пачек сигарет

12.03.2019 21:55 — Разное | Партизан  
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Литовские пограничники выловили в Немане плот… из полутора тысяч пачек сигарет. Табачные изделия были маркированы белорусскими акцизами, сообщает пограничная служба Литвы. Сигаретный плот был обтянут черной полиэтиленовой пленкой и плыл по Неману в сторону Литвы.



Необычный предмет литовские пограничники заметили уже на своей территории: плот застрял в прибрежной траве. В нем было почти полторы тысячи пачек сигарет Korona Super Slims.

Сейчас табачные изделия временно хранятся на погранпереходе в Друскининкае, а пограничники соседней страны проводят проверку по факту контрабанды.

 
 
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Литовские пограничники выловили в Немане плот… из полутора тысяч пачек сигарет. Табачные изделия были маркированы белорусскими акцизами, сообщает пограничная...
 
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