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Гродненские контрабандисты на границе с Беларусью потеряли плот из полутора тысяч пачек сигарет
Литовские пограничники выловили в Немане плот… из полутора тысяч пачек сигарет. Табачные изделия были маркированы белорусскими акцизами,
Необычный предмет литовские пограничники заметили уже на своей территории: плот застрял в прибрежной траве. В нем было почти полторы тысячи пачек сигарет Korona Super Slims.
Сейчас табачные изделия временно хранятся на погранпереходе в Друскининкае, а пограничники соседней страны проводят проверку по факту контрабанды.
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Литовские пограничники выловили в Немане плот… из полутора тысяч пачек сигарет. Табачные изделия были маркированы белорусскими акцизами, сообщает пограничная...
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