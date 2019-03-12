Гродненские контрабандисты на границе с Беларусью потеряли плот из полутора тысяч пачек сигарет









Необычный предмет литовские пограничники заметили уже на своей территории: плот застрял в прибрежной траве. В нем было почти полторы тысячи пачек сигарет Korona Super Slims.





Сейчас табачные изделия временно хранятся на погранпереходе в Друскининкае, а пограничники соседней страны проводят проверку по факту контрабанды.