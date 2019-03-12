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Информационные таблички на новом автовокзале в Бресте будут на беларусском

12.03.2019 21:41 — Разное | Партизан  
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Но звуковые объявления о прибытии и отправлении автобусов останутся на русском.

Начальник организации автобусных перевозок «Брестоблавтотранса» Борис Калинин и директор Брестского автовокзала Николай Радюк встретились с активистами, которые собирали подписи к петиции за оформление нового автовокзала в Бресте на беларусском языке, сообщает dzedzich.org.

Директор автовокзала заявил, что информационные таблички будут оформлены на беларусском с переводом на английский. Вывеска «автовокзал» тоже будет на беларусском.


Тем не менее об отправлении и прибытии автобусов, скорее всего, будут объявлять по-русски. Борис Калинин напомнил, что в начале 2000-х объявления делали на беларусском, но некоторые пассажиры жаловались, что не понимают языка, поэтому пришлось вернуться к русскому.

Новый автовокзал в Бресте строят рядом с железнодорожным. Вместе они образуют единый транспортный комплекс. Строительство планируется завершить в мае.

 
Теги: Брест
 
 
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Но звуковые объявления о прибытии и отправлении автобусов останутся на русском.
 
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