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Информационные таблички на новом автовокзале в Бресте будут на беларусском
Но звуковые объявления о прибытии и отправлении автобусов останутся на русском.
Начальник организации автобусных перевозок «Брестоблавтотранса» Борис Калинин и директор Брестского автовокзала Николай Радюк встретились с активистами, которые собирали подписи к петиции за оформление нового автовокзала в Бресте на беларусском языке, сообщает
Директор автовокзала заявил, что информационные таблички будут оформлены на беларусском с переводом на английский. Вывеска «автовокзал» тоже будет на беларусском.
Тем не менее об отправлении и прибытии автобусов, скорее всего, будут объявлять по-русски. Борис Калинин напомнил, что в начале 2000-х объявления делали на беларусском, но некоторые пассажиры жаловались, что не понимают языка, поэтому пришлось вернуться к русскому.
Новый автовокзал в Бресте строят рядом с железнодорожным. Вместе они образуют единый транспортный комплекс. Строительство планируется завершить в мае.
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Но звуковые объявления о прибытии и отправлении автобусов останутся на русском.
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