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Россельхознадзор ограничил поставки с 4 и ввел усиленный контроль 10 белорусских предприятий
Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию продукции четырех беларусских предприятий: СП ООО «БАК», ОАО «Гомельский мясокомбинат», Мстиславское районное потребительское общество (скотоубойный пункт) и ООО «Славинпродукт», сообщает reform.by со ссылкой на сайт ведомства. Временные ограничения действуют с 8 марта.
Кроме этого, был введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции 10 предприятий:
ООО «Витконпродукт» цех убоя птицы «Шумилино»;
Горецкое РАЙПО (скотоубойный пункт);
ОАО «Гомельская птицефабрика»;
ОАО «Гомельский белково-жировой завод»;
ОАО «Гродненский мясокомбинат»;
Зельвенский филиал Гродненского облпотребобщества, скотоубойный и колбасный цеха;
ОАО «Могилевский мясокомбинат»;
ООО «ПровитБел»;
ОАО «1-ая Минская птицефабрика»;
ООО СП «Санта Бремор».
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Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию продукции четырех беларусских предприятий: СП ООО «БАК», ОАО «Гомельский мясокомбинат»,...
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