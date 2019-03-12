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Россельхознадзор ограничил поставки с 4 и ввел усиленный контроль 10 белорусских предприятий

12.03.2019 21:30 — Разное | Партизан  
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Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию продукции четырех беларусских предприятий: СП ООО «БАК», ОАО «Гомельский мясокомбинат», Мстиславское районное потребительское общество (скотоубойный пункт) и ООО «Славинпродукт», сообщает reform.by со ссылкой на сайт ведомства. Временные ограничения действуют с 8 марта.



Кроме этого, был введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции 10 предприятий:

    ООО «Витконпродукт» цех убоя птицы «Шумилино»;
    Горецкое РАЙПО (скотоубойный пункт);
    ОАО «Гомельская птицефабрика»;
    ОАО «Гомельский белково-жировой завод»;
    ОАО «Гродненский мясокомбинат»;
    Зельвенский филиал Гродненского облпотребобщества, скотоубойный и колбасный цеха;
    ОАО «Могилевский мясокомбинат»;
    ООО «ПровитБел»;
    ОАО «1-ая Минская птицефабрика»;
    ООО СП «Санта Бремор».

 

 
 
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Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию продукции четырех беларусских предприятий: СП ООО «БАК», ОАО «Гомельский мясокомбинат»,...
 
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