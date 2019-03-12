Кошмарная гонка белорусских биатлонисток на ЧМ в Эстерсунде: десятки промахов

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Ирина Кривко, к хорошим результатам которой болельщики уже привыкли, заняла лишь 62-е место среди 93-х участников. У нее 6 промахов на огневых рубежах, она проиграла Ханне Эберг из Швеции (у той не было промахов), выигравшей гонку, более 7 минут. Еще хуже выступила Динара Алимбекова — 85-е место. У нее 8 промахов, Эберг она проиграла более 10 минут, передает