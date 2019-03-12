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Кошмарная гонка белорусских биатлонисток на ЧМ в Эстерсунде: десятки промахов

12.03.2019 21:25 — Разное | Партизан  
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Кошмарно выступили белорусские биатлонистки во вторник в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира в Эстерсунде.


twitter.com/ibu_wc

Ирина Кривко, к хорошим результатам которой болельщики уже привыкли, заняла лишь 62-е место среди 93-х участников. У нее 6 промахов на огневых рубежах, она проиграла Ханне Эберг из Швеции (у той не было промахов), выигравшей гонку, более 7 минут. Еще хуже выступила Динара Алимбекова — 85-е место. У нее 8 промахов, Эберг она проиграла более 10 минут, передает "Еврорадио".

Елена Кручинкина заняла 46-е место (4 промаха), Ирина Кручинкина — 50-е (также 4 промаха).

13 марта пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км.

 
 
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Кошмарно выступили белорусские биатлонистки во вторник в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира в Эстерсунде.
 
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