«Большая русская прачечная» работала через банк, с главой которого одно время ладили власти Беларуси

В распоряжение OCCRP попали документы Ūkio bankаs, который входил в пятерку крупнейших в Литве. Офшорные фирмы «Тройки» и их счета в литовском банке были зарегистрированы на номинальных владельцев, включая сезонных рабочих из Армении. OCCRP удалось отыскать некоторых из них. Они не имели ни малейшего представления о том, какие деньги проходят по счетам, и не могли вспомнить о том, что подписывали какие-то бумаги. Через офшорную сеть «Тройки» с 2006 года прошло больше 4 млрд долларов.





Как выяснил OCCRP, в эту сеть попадали и деньги от компаний, которые в России отметились в крупных аферах и уголовных делах об отмывании, сообщает «Новая газета».





В свою очередь, из офшорной сети «Тройки», которая была продана Сбербанку в 2012 году, деньги получали известные люди: фирмы давнего друга Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина, структуры руководителей госкомпаний и их родственников. Высокопоставленных клиентов у «Тройки» было очень много.





Основным акционером Ūkio bankаs был владелец инвестгруппы Ukio banko investicij grupe (UBIG) Владимир Романов. В 2013 году у банка отозвали лицензию, а Романова обвинили в мошенничестве и растрате. Кроме того, Ūkio bankаs заподозрили в отмывании денег из России. Бизнесмен покинул Литву и в 2017 году получил убежище в РФ.









Стоит отметить, что Владимир Романов начал активную деятельность в Беларуси в 2007 году, когда Мингорисполком подписал инвестиционный договор № 1 с компанией Ukio banko investicij grupe (UBIG). Для реализации проекта было создано СЗАО «Стадиум», соучредителями которого стали UBIG (75% акций) и КУП «Администрация Заводского района г. Минска» (25% акций). В рамках проекта планировалось на базе стадиона «Трактор» и прилегающей к нему территории возвести торговый и бизнес-центры, крытую спортивную арену, футбольный стадион с естественным газоном, гостиницу и паркинг. Кроме того, в столичных микрорайонах Каменная Горка и Лошица должны были быть построены жилые дома. Предполагавшийся объем инвестиций составлял 300 млн долларов. Согласно планам, проект должен был быть реализован до конца 2010 года. Затем сроки несколько раз переносились, но так ничего и не было претворено в жизнь.





В качестве соцнагрузки Романов стал финансировать футбольный клуб МТЗ-РИПО (позднее — «Партизан»). Но в конце 2011 года перестал содержать команду.





В 2013 году Мингорисполком разорвал с литовской компанией инвестдоговор, а стадион «Трактор» перешел в собственность города Минска . Обидевшийся Владимир Романов грозился через суд в Стокгольме вернуть потраченные в Беларуси 30 млн долларов, большая часть из которых приходилась на содержание футбольного клуба.









Геннадий Невыглас (слева) и Владимир Романов у символического камня. Надпись на плите гласит: «На этом месте белорусско-литовским предприятием „Стадиум“ будет построен многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс». Фото: photo.bymedia.net





Стоит отметить, что в течение нескольких лет Владимир Романов охотно шел на контакт с властями Беларуси и был очень любезен. Проект «Стадиум» в 2005 году поддержали тогдашние глава Администрации президента и Белорусской федерации футбола Геннадий Невыглас и мэр Минска Михаил Павлов. В 2009 году литовский олигарх стал одним из ключевых инициаторов визита Александра Лукашенко в Вильнюс. Романов не скупился на комплименты президенту Беларуси, называл его «уникальным человеком». Белорусский лидер в свою очередь советовал литовскому бизнесу в случае чего обращаться к Романову, который возглавлял деловой совет по экономическому и торговому сотрудничеству между Литвой и Беларусью и «знает, как поставить меня в известность».

