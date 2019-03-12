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Дух праздника испарился, а вместе с ним и подаренные заборы. Жители частного сектора в Мире недоумевают, что им делать

12.03.2019 21:11 — Разное | Партизан  
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Городской поселок Мир в Гродненской области знаком белорусам в первую очередь по важнейшей для страны достопримечательности — впечатляющему замку, рядом с которым расположены озеро и парк. В истории поселка было разное, но очень важное случилось 17 лет назад: тогда в Мир пожаловал День письменности. Как водится в таких случаях, населенный пункт начали мыть-латать-украшать. «Правящая» все и вся рука коснулась и частного сектора: тогда вдоль главных улиц стали демонтировать разносортные заборы и устанавливать всем одинаковые из штакетника. За средства бюджета. Не все жители Мира были с этим согласны, но ничего не поделаешь, да и какой-никакой, а все-таки подарок от властей.

Деревянные заборы прижились на новых местах и так и стояли бы дальше, если бы не одно но: в этом году их начали принудительно демонтировать. Сначала на «зубьях» повесили объявления, а потом и рабочих подогнали, которые быстро справились с задачей, рассказывает Onliner.by.


— Эти заборы установили нам в 2002 году, — рассказывает одна из местных жительниц. — О такой щедрости никто не просил, да и не с руки она нам была, но всех поставили перед фактом: будем менять, так что можно сказать, что отчасти этот процесс проходил насильно. Но деваться было некуда, поэтому и мы демонтировали родной забор и переставили его на другую часть участка. И вот теперь новости: заборы 2002 года сносят, мол, это собственность Кореличского ЖКХ, да к тому же сгнившая. А новые — ставьте за свой счет.


Получается, больше нам делать нечего, как ни с того ни с сего покупать и устанавливать новые заборы. Причем старые не скажу, чтобы были уж совсем ветхие и сгнившие. Да, годы на них сказались, но не до такой степени, чтобы все надо было срочно демонтировать. Неужели у заборов есть срок годности и его надо так строго соблюдать, спешно снося и заставляя людей с бухты-барахты тратиться на новое ограждение. Сейчас заборы сносят по улице Ленинградской, и получилось так, что некоторые участки остались настежь открытыми — заходи и бери что хочешь. И никто отвечать за это не будет.

Вот тебе и праздник: сначала насильно всучили эти заборы, а теперь точно так же насильно лишили их. Причем опомниться и подготовиться не дали: повесили объявления в конце февраля, а в начале марта уже взялись за дело. Не у всех же есть возможность так оперативно собрать деньги и оградить участок…

У РУП ЖКХ г. п. Кореличи на эту проблему свой взгляд.


— В частном секторе жильцы должны сами ставить себе заборы. Эти заборы уже отслужили свое, им по 17 лет. Они самортизированы давно, их срок эксплуатации исчерпался уже почти два раза — штакетник рассчитан лет на десять. На некоторых улицах демонтировать заборы мы начали еще в прошлом году. Люди были уведомлены — сельисполком вывешивал объявления за две недели, народ знал. Сейчас, когда будут устанавливать новые заборы, архитектурно-планировочное решение и расцветку надо будет согласовывать с сельисполкомом. После этого можно спокойно ставить. У нас в районе есть разные организации, которые выполняют такую работу, в том числе государственные, где расценки доступные, — пояснил Onliner.by директор местного ЖКХ.

 
 
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Городской поселок Мир в Гродненской области знаком белорусам в первую очередь по важнейшей для страны достопримечательности — впечатляющему замку, рядом с...
 
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