Дух праздника испарился, а вместе с ним и подаренные заборы. Жители частного сектора в Мире недоумевают, что им делать

Onliner.by . Деревянные заборы прижились на новых местах и так и стояли бы дальше, если бы не одно но: в этом году их начали принудительно демонтировать. Сначала на «зубьях» повесили объявления, а потом и рабочих подогнали, которые быстро справились с задачей, рассказывает









— Эти заборы установили нам в 2002 году, — рассказывает одна из местных жительниц. — О такой щедрости никто не просил, да и не с руки она нам была, но всех поставили перед фактом: будем менять, так что можно сказать, что отчасти этот процесс проходил насильно. Но деваться было некуда, поэтому и мы демонтировали родной забор и переставили его на другую часть участка. И вот теперь новости: заборы 2002 года сносят, мол, это собственность Кореличского ЖКХ, да к тому же сгнившая. А новые — ставьте за свой счет.









Получается, больше нам делать нечего, как ни с того ни с сего покупать и устанавливать новые заборы. Причем старые не скажу, чтобы были уж совсем ветхие и сгнившие. Да, годы на них сказались, но не до такой степени, чтобы все надо было срочно демонтировать. Неужели у заборов есть срок годности и его надо так строго соблюдать, спешно снося и заставляя людей с бухты-барахты тратиться на новое ограждение. Сейчас заборы сносят по улице Ленинградской, и получилось так, что некоторые участки остались настежь открытыми — заходи и бери что хочешь. И никто отвечать за это не будет.





Вот тебе и праздник: сначала насильно всучили эти заборы, а теперь точно так же насильно лишили их. Причем опомниться и подготовиться не дали: повесили объявления в конце февраля, а в начале марта уже взялись за дело. Не у всех же есть возможность так оперативно собрать деньги и оградить участок…





У РУП ЖКХ г. п. Кореличи на эту проблему свой взгляд.









— В частном секторе жильцы должны сами ставить себе заборы. Эти заборы уже отслужили свое, им по 17 лет. Они самортизированы давно, их срок эксплуатации исчерпался уже почти два раза — штакетник рассчитан лет на десять. На некоторых улицах демонтировать заборы мы начали еще в прошлом году. Люди были уведомлены — сельисполком вывешивал объявления за две недели, народ знал. Сейчас, когда будут устанавливать новые заборы, архитектурно-планировочное решение и расцветку надо будет согласовывать с сельисполкомом. После этого можно спокойно ставить. У нас в районе есть разные организации, которые выполняют такую работу, в том числе государственные, где расценки доступные, — пояснил Onliner.by директор местного ЖКХ.