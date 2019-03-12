Доля ВИЭ в общем объеме энергопотребления Беларуси по итогам 2018 года достигла 6%

Доля местных видов топлива (МВТ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме энергопотребления Беларуси по итогам 2018 года составила 15,5%, сообщил заместитель председателя Госстандарта, директор департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко в ходе дискуссии "В поисках "зеленого квадрата" в Минске во вторник.

"По результатам работы в 2018 году мы достигли уровня 15,5%, в том числе ВИЭ – на уровне 6,1%", - сказал М.Малашенко.

В то же время, доля выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников в Беларуси пока находится на уровне 1%. "Конечно, это мало", - отметил представитель Госстандарта.

Он напомнил, что Беларусь поставила для себя задачу в 2020 году довести долю МВТ и ВИЭ до 16% от валового потребления топливно-энергетических ресурсов. Суммарная установленная мощность установок на базе ВИЭ, как ожидается, вырастет с 360 МВт до порядка 800 МВт. "Но эта цифра тоже не очень большая", - полагает М.Малашенко.

"Все мировые тренды генерации тепловой электрической энергии движутся к пропорции 30-30-30 – то есть 30% АЭС, 30% - возобновляемые источники энергии и 30% - углеводороды. К 2030-2050 году страны Центральной Европы установили для себя высокую планку по использованию ВИЭ – на уровне 30-50%. И далее существуют планы вообще ухода от углеводородного топлива", - констатировал он.

М.Малашенко отметил, что в Беларуси существенный сдвиг в потреблении энергоресурсов и в замещении первичных углеводородов, прежде всего природного газа, будет обусловлен вводом БелАЭС.

При этом он допускает, что в перспективе за счет появления новых прорывных технологий доля "зеленого квадрата" (солнце, ветер, вода и атом – ИФ) в стране достигнет 100%, а "углеводородов – ноль".