Российские и белорусские военные во вторник начали командно-штабную тренировку, в ходе которой отрабатывается взаимодействие в рамках региональной группировки войск (РГВ), сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Командно-штабная тренировка пройдет с 12 по 14 марта с привлечением оперативной группы органов военного управления вооруженных сил Беларуси, говорится в сообщении.

"В ходе данного мероприятия отрабатываются вопросы повышения уровня взаимодействия органов военного управления, соединений и воинских частей РГВ при совместном выполнении задач по предназначению, а также совершенствования системы управления РГВ", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что в будущем в Минске планируется провести совместную штабную тренировку объединенного командования РГВ, в которой примут участие офицеры ЗВО.

"Указанные мероприятия являются этапами двухгодичного цикла совместной подготовки вооруженных сил двух стран, который планируется завершить осенью этого года совместным оперативным учением "Щит Союза - 2019", - сообщили в ЗВО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 27 февраля, что подготовка к российско-белорусскому учению "Щит Союза-2019" перешла в активную фазу.

"Учение "Щит Союза - 2019" носит плановый, исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран", - заявил министр.