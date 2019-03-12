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В Беларуси расширили перечень заболеваний для получения бесплатных лекарств

12.03.2019 21:57 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси расширили список получателей бесплатных лекарств, сообщили в пресс-службе правительства.

"Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2019 года  № 152 внесены коррективы в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием", - говорится в сообщении.

В частности, перечень дополнили заболевания: первичные иммунодефициты, легочная гипертензия, аутоиммунный гепатит, первичный склерозирующий холангит.

Кроме того, постановлением предусмотрено снятие возрастных органичений для пациентов с буллезным эпидермолизом для получения на льготных условиях лекарственных средств для обработки раневой поверхности и перевязочных материалов. Ранее данная льгота предоставлялась только детям в возрасте до 18 лет.

Также документом нормативно закрепляется возможность оформления рецептов в электронном виде.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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В Беларуси расширили список получателей бесплатных лекарств, сообщили в пресс-службе правительства.
 
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