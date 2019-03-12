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В Беларуси выпущена марка с птицей 2019 года – большим подорликом

12.03.2019 21:18 — Разное | Интерфакс  
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Министерство связи и информатизации Беларуси при содействии общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" 12 марта выпустило марку и конверт с большим подорликом - символом 2019 года, сообщили в АПБ.

В Беларуси выпущена марка с птицей 2019 года – большим подорликом
Большой подорлик - одна из редких хищных птиц в мире. В Беларуси гнездится значительная часть мировой популяции - 120-160 пар. Самая большая группировка живет на Ольманских болотах. Беспокойство человеком птиц у гнезда, вырубки гнездовых участков и гибридизация с малым подорликом - нынешние угрозы сохранения этого вида в нашей стране.

В малом листе семь марок и один купон, размер листа 130х94 мм. На марке присутствуют логотипы глобальной ассоциации природоохранных организаций «BirdLife International» и общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Номинал марки Р соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.

12 марта в отделении почтовой связи № 1 Минска на ул. Московской провели специальное гашение на конверте "Первый день". К выпуску марки также подготовили почтовую карточку с орлом для картмаксимума. Все рисунки для выпуска подготовил художник и орнитолог Александр Митянин. Дизайнер марок - Марина Витковская.

"Это уже вторая белорусская марка с большим подорликом. Но вообще впервые на белорусской почтовой продукции отражено использование современных технологий для изучения птиц!", - отметил директор АПБ Александр Винчевский.

Он рассказал, что на конверте первого дня художник добавил карту с осенними маршрутами шести белорусских подорликов. Птицы отмечены на местах зимовки: в Греции, Турции, Египте и Эфиопии.

"Для слежения за птицами мы вместе с эстонскими коллегами в рамках совместного проекта закрепили на птицах небольшие GPS-GSM передатчики, которые ежедневно записывают координаты птицы, а потом сбрасывают их нам, когда птица пролетает рядом с вышкой сотовой связи. Теперь одна птица отправилась уже на родину, и сидя дома, можно наблюдать путь к родному гнезду больших подорликов", - сообщил А.Винчевский.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство связи и информатизации Беларуси при содействии общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" 12 марта выпустило марку и конверт с большим...
 
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