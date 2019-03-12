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Рапота: Союзническими отношениями России и Беларуси нужно гордиться
13.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Отношениями между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства следует гордиться, заявил госсекретарь СГ Григорий Рапота на заседании круглого стола в Общественной палате РФ, передает
По его словам, уровень интеграционного взаимодействия в рамках
Также Рапота подчеркнул важность координации внешней политики двух стран. «Во внешнеполитической деятельности координация тесная, у нас каждые два года обновляется программа действий по согласованию внешней политики, и я не помню случая, чтобы эта программа не выполнялась», – сказал госсекретарь Союзного государства.
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Об этом госсекретарь Союзного государства заявил на заседании круглого стола в Общественной палате РФ.
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