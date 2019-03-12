Рапота: Союзническими отношениями России и Беларуси нужно гордиться

Отношениями между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства следует гордиться, заявил госсекретарь СГ Григорий Рапота на заседании круглого стола в Общественной палате РФ, передает ТАСС .

«Беларусь – один из самых надежных и верных союзников, и несмотря на те сложности, которые время от времени возникают, общий стратегический курс на союзнические отношения сохранялся и сохраняется, причем с обеих сторон. И это, наверно, то завоевание, которым надо гордиться», – сказал Рапота.

По его словам, уровень интеграционного взаимодействия в рамках СГ является самым высоким на постсоветском пространстве.

Также Рапота подчеркнул важность координации внешней политики двух стран. «Во внешнеполитической деятельности координация тесная, у нас каждые два года обновляется программа действий по согласованию внешней политики, и я не помню случая, чтобы эта программа не выполнялась», – сказал госсекретарь Союзного государства.