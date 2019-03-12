ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рапота: Союзническими отношениями России и Беларуси нужно гордиться

13.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Отношениями между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства следует гордиться, заявил госсекретарь СГ Григорий Рапота на заседании круглого стола в Общественной палате РФ, передает ТАСС.

«Беларусь – один из самых надежных и верных союзников, и несмотря на те сложности, которые время от времени возникают, общий стратегический курс на союзнические отношения сохранялся и сохраняется, причем с обеих сторон. И это, наверно, то завоевание, которым надо гордиться», – сказал Рапота.

По его словам, уровень интеграционного взаимодействия в рамках СГ является самым высоким на постсоветском пространстве.

Также Рапота подчеркнул важность координации внешней политики двух стран. «Во внешнеполитической деятельности координация тесная, у нас каждые два года обновляется программа действий по согласованию внешней политики, и я не помню случая, чтобы эта программа не выполнялась», – сказал госсекретарь Союзного государства.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом госсекретарь Союзного государства заявил на заседании круглого стола в Общественной палате РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы главные источники киберугроз Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Mlife
Новости Волковыска
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика