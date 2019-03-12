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Школьник из Мозыря награждён дипломом олимпиады «Moscow Workshops Juniors 2019»
С 25 февраля по 6 марта в Московском физико-техническом институте проходила зимняя компьютерная школа по программированию «Moscow Workshops Juniors 2019» для 173 школьников из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Киргизии, Армении. Организаторами MWJ выступали Московский физико-технический институт, Центр развития ИТ-образования, компания Mail.ru Group, компания Яндекс. В программе MWJ были ежедневные тренировочные контесты, подготовка к финалам национальных олимпиад по программированию; научно-популярные лекции сотрудников базовых организаций факультета инноваций и высоких технологий МФТИ о реальных задачах в IT-индустрии; лекции профессиональных учёных по комбинаторной математике; спортивные и интеллектуальные игры. Для участия в MWJ 2019 требовалось пройти один из четырёх отборочных интернет-туров.
4 марта на базе МФТИ для интернационального состава участников компьютерной школы прошла очная олимпиада «Moscow Workshop Juniors 2019». Школьникам было необходимо в течение четырёх написать 6 программ — решения предложенных задач. Выше в таблице результатов оказывался участник с наибольшим количеством верно решённых задач, а при их равенстве — с наименьшим штрафным временем.
Дипломами олимпиады награждены 60 участников из 173 (10 – I степени, 23 – II степени, 27 – III степени), среди них — воспитанник кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря»:
Диплом III степени
Тренер мозырского школьника, призёра российской олимпиады — Алексей Валентинович Борунов, педагог дополнительного образования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря».
Отдел образования мозырского районного исполнительного комитета благодарит ОАО «Мозырский НПЗ» за поддержку школьников-программистов, которые обучаются в учреждениях образования Мозырского района.
Публикация об олимпиаде MWJ:
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На олимпиаде зимней компьютерной школы МФТИ «Moscow Workshops Juniors 2019» школьник из Мозыря, воспитанник кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г....
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