Школьник из Мозыря награждён дипломом олимпиады «Moscow Workshops Juniors 2019»

С 25 февраля по 6 марта в Московском физико-техническом институте проходила зимняя компьютерная школа по программированию «Moscow Workshops Juniors 2019» для 173 школьников из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Киргизии, Армении. Организаторами MWJ выступали Московский физико-технический институт, Центр развития ИТ-образования, компания Mail.ru Group, компания Яндекс. В программе MWJ были ежедневные тренировочные контесты, подготовка к финалам национальных олимпиад по программированию; научно-популярные лекции сотрудников базовых организаций факультета инноваций и высоких технологий МФТИ о реальных задачах в IT-индустрии; лекции профессиональных учёных по комбинаторной математике; спортивные и интеллектуальные игры. Для участия в MWJ 2019 требовалось пройти один из четырёх отборочных интернет-туров.

4 марта на базе МФТИ для интернационального состава участников компьютерной школы прошла очная олимпиада «Moscow Workshop Juniors 2019». Школьникам было необходимо в течение четырёх написать 6 программ — решения предложенных задач. Выше в таблице результатов оказывался участник с наибольшим количеством верно решённых задач, а при их равенстве — с наименьшим штрафным временем.

Дипломами олимпиады награждены 60 участников из 173 (10 – I степени, 23 – II степени, 27 – III степени), среди них — воспитанник кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря»:

Диплом III степени

Андрей Мищенко, Мозырь, КЮП (44 абсолютное место из 173)

Тренер мозырского школьника, призёра российской олимпиады — Алексей Валентинович Борунов, педагог дополнительного образования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря».

Отдел образования мозырского районного исполнительного комитета благодарит ОАО «Мозырский НПЗ» за поддержку школьников-программистов, которые обучаются в учреждениях образования Мозырского района.