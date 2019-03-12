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Михаил Захаров: «Готовимся к следующей серии, она очень интересная будет»

13.03.2019 00:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею стал известен третий полуфиналист. Компанию «Динамо-Молодечно» и «Неману», которые добрались до этой стадии ранее, 12 марта составила минская «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Захаров: «Готовимся к следующей серии, она очень интересная будет»

В четвертом матче четвертьфинальной серии парни Михаила Захарова взяли верх над хоккеистами команды «Беларусь U20». Минчане контролировали ход этого поединка. По разу забросили в первом и втором периодах, и еще два раза – в третьем. Сборники ответили лишь одним точным броском. 4:1 в матче и 4:0 в серии «Юность» в полуфинале.

Михаил Захаров: «Готовимся к следующей серии, она очень интересная будет»

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Готовимся к следующей серии, она очень интересная будет, я думаю. Там команда амбициозная, с хорошим тренером, который ставит большие задачи всегда. Поэтому, думаю, очень интересный будет серия.

Михаил Захаров: «Готовимся к следующей серии, она очень интересная будет»

Дмитрий Дудик, старший тренер молодежной сборной Беларуси:
Парни, на мой взгляд, достойно отработали три игры. Достойно с командой, претендующей на чемпионство. И одну игру завалил, наверное, я. Признаюсь: не справился с ситуацией, поэтому…

Сегодня игра ничего не решала для парней. Все всё понимали, но попросили – именно не потребовали, попросили – третий период, все-таки достойно доиграть, не развалиться. И по игре пять на пять мы сегодня даже умудрились сыграть вничью. А в неравных составах пропустили три гола.

Таким образом в плей-офф чемпионата Беларуси не известен лишь один полуфиналист. В серии «Шахтера» и жлобинского «Металлурга» счет 3:1 в пользу «горняков». Пятая игра пройдет 13 марта в Солигорске.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею стал известен третий полуфиналист. Компанию «Динамо-Молодечно» и «Неману», которые добрались до этой...
 
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