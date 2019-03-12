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Две легковушки столкнулись в Вилейском районе: одного из водителей доставали из машины спецтехникой

13.03.2019 00:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Один человек пострадал во время аварии в Вилейском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Два легковых автомобиля столкнулись утром рядом с деревней Новая Гута.

Две легковушки столкнулись в Вилейском районе: одного из водителей доставали из машины спецтехникой

Одному из водителей понадобилась помощь сотрудников МЧС. Его пришлось освобождать специальной техникой. Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлены в районную больницу. Второй водитель не пострадал.

Две легковушки столкнулись в Вилейском районе: одного из водителей доставали из машины спецтехникой
 
 
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Новости Беларуси. Один человек пострадал во время аварии в Вилейском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Два легковых автомобиля столкнулись утром...
 
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