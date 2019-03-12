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Пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Минской области пошёл на спад
Новости Беларуси. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Минской области на уровне 2018 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего с начала зимы в области заболели 150 тысяч человек. Тяжелых форм не обнаружено, осложнений не зарегистрировано.
Анжела Галенчик, заведующая отдела эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Положительную тенденцию объясняют большим процентом людей, которые сделали прививки. Ежегодно иммунизацию проходит около половины населения области.
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Новости Беларуси. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Минской области на уровне 2018 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего с начала зимы в области...
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