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Пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Минской области пошёл на спад

13.03.2019 00:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Минской области на уровне 2018 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего с начала зимы в области заболели 150 тысяч человек. Тяжелых форм не обнаружено, осложнений не зарегистрировано.

Пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Минской области пошёл на спад

Анжела Галенчик, заведующая отдела эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Регистрировались и выявлялись в циркуляции вирусы гриппа AH1N1, H3N2. Чаще всего гриппом заболевали люди не привитые. А в целом у нас ситуация прошла – подъем – очень спокойно. Необходимости приостановления учебного процесса не было.

Пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Минской области пошёл на спад

Положительную тенденцию объясняют большим процентом людей, которые сделали прививки. Ежегодно иммунизацию проходит около половины населения области.
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Минской области на уровне 2018 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего с начала зимы в области...
 
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