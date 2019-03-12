Цнянка, Коласа и не только. Государство выставило на аукцион квартиры в престижных домах Минска

В апреле в столице пройдут торги по продаже десяти квартир, принадлежащих государству. Об этом REALTY.TUT.BY рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Большинство из них расположено в престижных домах, а некоторые стоят дешевле рыночной цены. Что это за жилье, где оно находится и какая у него начальная стоимость — в материале.



Фото: Flatfy.by

16 апреля в Минске пройдет аукцион по продаже десяти квартир, принадлежащих государству. Все они расположены в современных домах, в этих квартирах еще никто не жил, и они не находятся под арестом. Квартиры были переданы государству застройщиками в порядке исполнения принятых на себя обязательств. Смотрите, что предлагают.

Квартира в клубном доме в Цнянке

В первую очередь стоит обратить внимание на трехкомнатную квартиру в престижном клубном доме «Вилла Рива», который компания «Белреконструкция» построила на улице Друйской, 61 в Цнянке.





Жилье расположено на первом и цокольном этажах. Эта квартира с чистовой отделкой площадью 121 квадратный метр будет продаваться по начальной цене в 366 тысяч рублей, или около 171 тысячи долларов. Стоимость «квадрата» — 1411 долларов. Стоит отметить, что рыночная цена на жилье в «Вилла Риве» стартует с 1600 долларов за квадратный метр.









— Клубный дом «Вилла Рива» расположен возле реки Цны в окружении лесного массива. Вблизи нет ни магистральных дорог, ни каких бы то ни было производств. Рядом — велосипедные дорожки, лыжные трасы. Для каждой квартиры предусмотрен свой земельный участок. Каждая квартира снабжена индивидуальным отоплением. Для круглосуточной безопасности жильцов работают системы видеонаблюдения, позволяющие осмотреть территорию, не выходя из дома. Вход на территорию возможен только по специальным чипам, — говорится в одном из объявлений по продаже квартир в «Вилла Риве».





Большая «однушка» возле метро «Петровщина»

Еще одна квартира находится в монолитном доме «Минскстроя» на проспекте Газеты «Правда», 1 — возле станции метро «Петровщина».



Фото: realt.by

Однокомнатное жилье с чистовой отделкой находится на втором этаже, занимает площадь 71,6 «квадрата» и предлагается по начальной цене в 215 тысяч рублей, или 100,5 тысячи долларов. Стоимость квадратного метра — 1400 долларов. Отметим, что застройщик выставлял на аукцион квартиры в этом доме заметно дешевле .

























Большая «однушка» возле «Минск-Мира»

Еще одна большая однокомнатная квартира с чистовой отделкой находится в панельном доме на улице Германовской, 9, что рядом с «Минск-Миром».





Эта «однушка» занимает площадь в 78,1 «квадрата» и находится на первом этаже. Начальная цена — 182 тысячи рублей, или 85 тысяч долларов. Стоимость «квадрата» — 1089 долларов, что ниже рыночной цены.





















И еще семь квартир в престижном доме

Кроме того, на аукцион 16 апреля выставят семь квартир в престижном ЖК «Флагман» на Беломорской, 21 — между улицами Куйбышева и Якуба Коласа. Застройщик — «Стройфинпроект».



Фото: АН «Твоя столица»

Жилье тут продается без чистовой отделки. Средняя цена «квадрата» — 1500−1600 долларов, что с большего соответствует рыночной стоимости.





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Тихон Чашейко говорит, что каждый победитель аукциона получит возможность оплатить свою квартиру в рассрочку до 31 июля 2019 года. Более подробная информация об аукционе в ближайшее время появится на сайте Минского городского центра недвижимости.