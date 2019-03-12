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Белорусские экспортеры получат господдержку

13.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси в ближайшее время планируют принять указ о поддержке экспортеров. Документ сейчас в стадии окончательного согласования и будет внесен на рассмотрение президенту, сообщает телеканал «МИР 24».

Самый важный пункт – компенсация затрат на сертификацию продукции. За эту непростую и дорогостоящую процедуру, по сути, заплатит государство. Причем льготная мера коснется не только госкомпаний, но и частных производителей.

«Во-первых, компенсация сертификации нашей продукции, где это затратно. Это рынок ЕС, где сертификат может обойтись в 60 тысяч евро. Плюс процедура сертификации, это командировки, а также компенсация части затрат наших предприятий в отраслевых выставках», – рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

В прошлом году белорусские производители экспортировали товаров почти на 20 миллиардов долларов. По мнению специалистов, указ позволит увеличить эту цифру и принесет прибыль экономике.

Помогают ее росту и журналисты. Накануне авторы лучших материалов по экономической тематике получили дипломы от Белорусской торгово-промышленной палаты. Не раз наградами отмечалась и деятельность телерадиокомпании «МИР».



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Затраты на сертификацию продукции, по сути, оплатит государство. Льготная мера коснется не только госкомпаний, но и частных производителей.
 
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