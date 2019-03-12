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Житель Березы подозревается в присвоении денег соседей

13.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Житель райцентра, избранный председателем жилищного кооператива, в 2017 году получил от жильцов дома свыше 400 рублей на государственную регистрацию товарищества собственников и изготовление проектной документации на строительство подвальных помещений. Прошло более полутора лет, а своих обязательств он не выполнил. О судьбе этих денег жильцы также не знали и в начале текущего года обратились в милицию.

Житель Березы подозревается в присвоении денег соседей

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк:

— Житель Березы Александр Кабанов 1971 года рождения подозревается в присвоении денежных средств жильцов дома, в котором проживает. Жители дали пояснения, что деньги были переданы мужчине именно для государственной регистрации товарищества собственников и изготовления проектной документации. Договоренности об их передаче подозреваемому в качестве заработной платы не установлено. Березовским районным отделом Следственного комитета в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 (присвоение либо растрата) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Светлана ГУМИНА

sb.by

 
 
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Житель Березы подозревается в присвоении денег соседей
 
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