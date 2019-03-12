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«Богиня барбекю». Модель пошла в гриль-бар помогать родителям и прославилась

13.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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В придорожном кафе на одной из тайваньских трасс работает женщина, которая стала очень популярна среди пользователей Сети. Покупатели обсуждали не блюда из мяса, которыми она торгует, а ее красоту и фигуру. Слава сделала свое дело, и теперь местные жители и туристы не могут проехать мимо и не сфотографироваться с привлекательной продавщицей.


Фото: facebook Руо Янь

Жительница острова Руо Янь работает в придорожном кафе и вместе с родственниками жарит мясо и продает его проголодавшимся туристам, которые едут в Алишаньский национальный природный парк. Горный район Тайваня славится вот такими захватывающими дух видами.

Но оказалось, что и по пути в горы Алишань есть от чего потерять голову. Один из юзеров снял на видео красивую женщину за работой в придорожном кафе у трассы, ведущей в горный район. Видео он выложил в соцсетях и написал под ним, что продавщица, которую он встретил, — «богиня барбекю». 

Видео стало популярным, и привлекательную продавщицу одолели поклонники: проезжающие мимо туристы хотели пообедать именно в этом кафе и получить барбекю из рук этой красавицы. Журналисты азиатских СМИ смогли узнать побольше о миловидной продавщице: ей 36 лет и продавать жареное мясо для нее не основной вид деятельности.


Фото: facebook Руо

С 19 лет Руо работает моделью и исполняет песни, а во время отпуска отправляется к семье, чтобы помочь с работой в кафе, пишет ETtoday. В начале марта, когда и были сняты кадры, сделавшие ее популярной, женщина приезжала к родственникам всего на два дня. Но и этого хватило, чтобы привлечь к кафе новых клиентов.

А тем, кому не посчастливилось застать Руо за работой, остается только любоваться снимками с фотосессий, которыми она делится на своей странице в фейсбуке.

Кстати, о рабочем расписании женщина сообщает там же.


Фото: facebook Руо Янь

Среди постов девушки встречаются и фото в народных костюмах. Руо является представительницей коренного племени цоу — аборигенов Тайваня — и чтит происхождение своей семьи.


Фото: facebook Руо Янь

О своей славе среди туристов Руо узнала от друзей в соцсетях, которые рассказали ей, что кафе ее семьи обсуждают на туристических форумах и называют местом, которое нужно обязательно посетить — из-за красивой женщины, конечно. Модель была приятно удивлена и скромно прокомментировала такую новость, пишет AsiaOne: "Это такое преувеличение! Я так благодарна всем за поддержку!"

 
Теги: Новости
 
 
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В придорожном кафе на одной из тайваньских трасс работает женщина, которая стала очень популярна среди пользователей Сети. Покупатели обсуждали не блюда из мяса,...
 
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