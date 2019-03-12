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Школьники из Мстиславля составили обращение для всей молодёжи района

13.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Школьники из Мстиславля составили обращение для всей молодёжи района
Светлана Квятковская

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В стенах ГУО «Гимназия г. Мстиславля» прошёл круглый стол «Наркомания и алкоголизм в молодёжной среде». Мероприятие проводилось в рамках акций, приуроченных Дню борьбы с наркоманией.

Школьники из Мстиславля составили обращение для всей молодёжи района

Круглый стол собрал старшеклассников из гимназии и ГУО «Средняя школа №2 г. Мстиславля», а также представителей инспекции по делам несовершеннолетних, центральной районной больницы. Вместе они обсудили проблему подростковой алкогольной и наркотической зависимостей и рассмотрели последствия неверных решений.

Школьники из Мстиславля составили обращение для всей молодёжи района

— Молодые люди не всегда прислушиваются к советам взрослых. Поэтому сегодня мы решили обратиться к вам за помощью, — подчеркнула заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Алла Досова. — Все вместе мы должны составить обращение для ваших ровесников, которое бы помогло нашим молодым людям не оступиться на жизненном пути и выбрать здоровый образ жизни. Обращение будет составлено из ваших выступлений на этом мероприятии.

Школьники из Мстиславля составили обращение для всей молодёжи района

Чтобы помочь школьникам сориентироваться в законодательной области, начальник ИДН РОВД Анна Шматова рассказала ребятам о том, какая уголовная и административная ответственность предусмотрена за преступления, связанные с наркотиками и алкоголем.

Школьники из Мстиславля составили обращение для всей молодёжи района

Врач-нарколог УЗ «МЦРБ» Оксана Карпович акцентировала внимание не только на негативном воздействии этих веществ на организм. Она также рассказала и о тех далеко идущих последствиях, о которых люди зачастую не задумываются — проблемах при получении водительских прав и невозможности в дальнейшем работать по престижной профессии.

Школьники из Мстиславля составили обращение для всей молодёжи района

Учащиеся поделились и своим мнением по поводу стратегии работы с молодёжью. У кого-то были предложения об ужесточении ответственности, а кто-то высказывался за либерализацию. Но все они были согласны с тем, что наркотическая и алкогольная зависимость — большая проблема и только разумный подход и осознанное принятие решений каждым отдельным человеком сможет оградить от пагубных привычек.

Школьники из Мстиславля составили обращение для всей молодёжи района

В результате дискуссии и выступлений молодые люди составили открытое письмо для своих ровесников.

«Дорогой мой друг и единомышленник! Посмотри вокруг… Вокруг тебя весна и жизнь? Значит, ты идёшь правильной дорогой. Друг, а что ты знаешь о наркомании? Не спеши говорить, что это банальная тема. Это не просто зло, о котором мы читаем на многочисленных плакатах. В современном мире наркомания — целая война против человечества. Ты когда-нибудь задумывался об этом? Ты же понимаешь, что целью этой войны становится создание зависимого общества, не способного принимать свои собственные решения.

Неосознанно или по глупости сделанный однажды шаг навстречу новым ощущениям навсегда лишит вас возможности прожить свою жизнь так, чтобы вы и ваши близкие могли ей гордиться.
Когда на пороге стоит беда, одному сложно с ней справиться. И сегодня решающий момент, когда мы все должны объединиться против наркомании.

Дорогой друг, каждый из нас должен быть ответственным за своё здоровье и здоровье окружающих нас людей. В нашем процветающем обществе нет места наркотикам! Нет места зависимости, нет места необдуманным поступкам. Имей смелость отказаться от сомнительных предложений и выбрать осознанный стиль жизни!».

Школьники из Мстиславля составили обращение для всей молодёжи района

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В стенах ГУО «Гимназия г. Мстиславля» прошёл круглый стол «Наркомания и алкоголизм в молодёжной среде». Мероприятие проводилось в рамках акций, приуроченных Дню...
 
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