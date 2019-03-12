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На территории района проходит профилактическая акция «Берегите детей!»

13.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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На территории района проходит профилактическая акция «Берегите детей!»

В 2018 году на территории Республики Беларусь с участием детей произошло 398 аварий, в которых 22 ребенка погибли, 419 получили травмы. На территории Несвижского района с участием детей произошло 3 происшествия, в котором 3 ребят получили телесные повреждения.

В январе-феврале 2019 года на дорогах страны погибли 2 ребенка (пассажир и пешеход) и 44 получили травмы.

В целях предупреждения  детского дорожно-транспортного травматизма с 6 по 15 марта проводится республиканская профилактическая акция «Берегите детей!».

«НН».


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В 2018 году на территории Республики Беларусь с участием детей произошло 398 аварий, в которых 22 ребенка погибли, 419 получили
 
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