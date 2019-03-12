Прошла профилактическая акция «Трезвый водитель».

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На территории Несвижского района в прошедшем году совершено 2 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. 1 человек погиб, 2 получили ранения. Ежегодно в республике выявляется более 50 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За истекший период текущего года на территории района при управлении транспортом в нетрезвом виде задержаны 16 водителей.

Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей. Именно спирт-ное становится связующим звеном между водителем и аварией.

В целях пресечения фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями, с 7 по 11 марта проводилась профилактическая акция «Трезвый водитель».

Важно, чтобы те, кто становится свидетелями противоправных поступков, не оставались равнодушными к происходящему и старались всячески помешать нарушителю. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

«НН».