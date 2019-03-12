﻿ Прошла профилактическая акция «Трезвый водитель».. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прошла профилактическая акция «Трезвый водитель».

13.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

На территории Несвижского района в прошедшем году совершено 2 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. 1 человек погиб, 2 получили ранения. Ежегодно в республике выявляется более 50 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За истекший период текущего года на территории района при управлении транспортом в нетрезвом виде задержаны 16 водителей.

Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей. Именно спирт-ное становится связующим звеном между водителем и аварией.

В целях пресечения фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями, с 7 по 11 марта проводилась профилактическая акция «Трезвый водитель».

Важно, чтобы те, кто становится свидетелями противоправных поступков, не оставались равнодушными к происходящему и старались всячески помешать нарушителю. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в ближайшее   подразделение ГАИ. Возможно,   ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

«НН».

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории Несвижского района в прошедшем году совершено 2 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, которые находились в состоянии алкогольного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские экспортеры получат господдержку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика