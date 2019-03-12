Роналду догнал Месси по числу хет-триков в Лиге чемпионов

Португалец Криштиану Роналду, забив три мяча в ворота «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, помог «Ювентусу» пробиться в четвертьфинал и догнал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по числу хет-триков в главном клубном турнире Европы.



Фото: Reuters

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в активе Роналду и Месси теперь по 8 хет-триков в Лиге чемпионов. У ближайших преследователей всего по 3.

Больше всего хет-триков

8= Лионель Месси («Барселона»)

8= Криштиану Роналду («Реал» 7, «Ювентус» 1)

3= Филиппо Индзаги («Ювентус» 2, «Милан» 1)

3= Марио Гомес («Бавария»)

3= Луис Адриано («Шахтер»)

84 футболиста делали хет-трики в Лиге чемпионов. Роналду все свои хет-трики за «Реал» оформил за полтора года — с декабря 2015 по май 2017 года.

Больше всего хет-триков за один сезон

3 Криштиану Роналду (2015/16)

2= Криштиану Роналду (2016/17)

2= Лионель Месси (2011/12, 2016/17)

2= Луис Адриано (2014/15)

2= Марио Гомес (2011/12)

В сезоне 2016/17 Роналду и Месси делали хет-трики в двух матчах подряд. В ЛЧ-2014/15 это удалось нынешнему спартаковцу Луису Адриано. В двух матчах с БАТЭ он забил за «Шахтер» восемь мячей.

Хет-трики в сезоне 2018/19

Лионель Месси («Барселона» — ПСВ 4:0, 18.09.2018)

Пауло Дибала («Ювентус» — «Янг Бойз», 02.10.2018)

Эдин Джеко («Рома» — «Виктория» 5:0, 02.10.2018)

Неймар («Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда» 6:1, 03.10.2018)

Габриэл Жезус («Манчестер Сити» — «Шахтер» 6:0, 07.11.2018)

Криштиану Роналду («Ювентус» — «Атлетико» 3:0, 12.03.2019)

Самые быстрые хет-трики

8 минут Бафетимби Гомис («Динамо» Загреб — «Лион» 1:7, 07.12.2011)

9 минут Майк Ньюэлл («Блэкберн» — «Русенборг» 4:1, 06.12.1995)

11 минут Криштиану Роналду («Реал» — «Мальме» 8:0, 08.12.2015)

12 минут Луис Адриано (БАТЭ — «Шахтер» 0:7, 21.10.2014)

14 минут Неймар («Барселона» — «Селтик» 6:1, 11.12.2013)

Автором самого быстрого «идеального» хет-трика (левой ногой, правой ногой, головой) является Ньюэлл.

Самый юный автор хет-трика

Рауль Гонсалес, 18 лет и 114 дней («Реал» — «Ференцварош» 6:1, 18.10.1995)

Самый возрастной автор хет-трика

Клаудио Писарро, 34 года и 34 дня («Бавария» — «Лилль» 6:1, 07.11.2012)

Еще через три с половиной года перуанец, играя уже за «Вердер», стал самым возрастным автором хет-трика в бундеслиге.

Хет-трики в дебютных матчах

Марко ван Бастен («Милан» — «Гетеборг» 4:0, 25.11.1992)

Фаустино Асприлья («Ньюкасл» — «Барселона» 3:2, 17.09.1997)

Якубу Айегбени («Маккаби» Хайфа — «Олимпиакос» 3:0, 24.09.2002)

Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед» — «Фенербахче» 6:2, 28.09.2004)

Винченцо Яквинта («Удинезе» — «Панатинаикос» 3:0, 14.09.2004)

Графите («Вольфсбург» — ЦСКА 3:1, 15.09.2009)

Ясин Брахими («Порту» — БАТЭ 6:0, 17.09.2014)

Ван Бастен в дебютном матче сделал покер. Его достижение никто не повторил.

Хет-трики за разные клубы

Криштиану Роналду («Реал» 7, «Ювентус» 1)

Филиппо Индзаги («Ювентус» 2, «Милан»)

Марко Симоне («Милан», «Монако»)

Рой Макай («Депортиво», «Бавария»)

Рууд ван Нистелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед»)

Андрей Шевченко («Динамо» Киев, «Милан»)

Дидье Дрогба («Олимпик», «Челси»)

Майкл Оуэн («Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед»)

Самюэль Это’о («Барселона», «Интер»)

Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд, «Бавария»)

Неймар («Барселона», «Пари Сен-Жермен»)

Больше всего голов в одном матче Лиги чемпионов

5= Лионель Месси («Барселона» — «Байер» 7:1, 07.03.2012)

5= Луис Адриано (БАТЭ — «Шахтер» 0:7, 21.10.2014)

4= Марко ван Бастен («Милан» — «Гетеборг» 4:0, 25.11.1992)

4= Симоне Индзаги («Лацио» — «Олимпик» 5:1, 14.03.2000)

4= Дадо Пршо («Монако» — «Депортиво» 8:3, 05.11.2003)

4= Рууд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед» — «Спарта» Прага 4:1, 03.11.2004)

4= Андрей Шевченко («Фенербахче» — «Милан» 0:4, 23.11.2005)

4= Лионель Месси («Барселона» — «Арсенал» 4:1, 06.04.2010)

4= Бафетимби Гомис («Динамо» Загреб — «Лион» 1:7, 07.12.2011)

4= Марио Гомес («Бавария» — «Базель» 7:0, 13.03.2012)

4= Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд — «Реал» 4:1, 24.04.2013)

4= Златан Ибрагимович («Андерлехт» — «Пари Сен-Жермен» 0:5, 23.10.2013)

4= Криштиану Роналду («Реал» — «Мальме» 8:0, 08.12.2015)

Криштиану Роналду оформил самый быстрый покер в Лиге чемпионов. Четыре мяча в ворота «Мальме» в 2015 году форвард «Реала» отправил за 21 минуту. Левандовски в 2013 году забил четыре гола «Реалу». Три из них — за семь минут!

Первый хет-трик Лиги чемпионов

Марко ван Бастен («Милан» — «Гетеборг» 4:0, 25.11.1992)

Хет-трики защитников

Хет-трик Лайвена Кюрзава в матче с ''Андерлехтом''

Лайвен Кюрзава («Пари Сен-Жермен» — «Андерлехт» 5:0, 31.10.2017)

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов, не делавшие хет-триков

42 Томас Мюллер («Бавария»)

33 Эдинсон Кавани («Наполи», «Пари Сен-Жермен»)

29= Патрик Клюйверт («Аякс», «Барселона», ПСВ)

29= Арьен Роббен (ПСВ, «Челси», «Реал», «Бавария»)

29= Давид Трезеге («Монако», «Ювентус»).