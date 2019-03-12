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Роналду догнал Месси по числу хет-триков в Лиге чемпионов
Португалец Криштиану Роналду, забив три мяча в ворота «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, помог «Ювентусу» пробиться в четвертьфинал и догнал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по числу хет-триков в главном клубном турнире Европы.
Как сообщает официальный
Больше всего хет-триков
8= Лионель Месси («Барселона»)
84 футболиста делали хет-трики в Лиге чемпионов. Роналду все свои хет-трики за «Реал» оформил за полтора года — с декабря 2015 по май 2017 года.
Больше всего хет-триков за один сезон
3 Криштиану Роналду (2015/16)
В сезоне 2016/17 Роналду и Месси делали хет-трики в двух матчах подряд. В ЛЧ-2014/15 это удалось нынешнему спартаковцу Луису Адриано. В двух матчах с БАТЭ он забил за «Шахтер» восемь мячей.
Хет-трики в сезоне 2018/19
Лионель Месси («Барселона» — ПСВ 4:0, 18.09.2018)
Самые быстрые хет-трики
8 минут Бафетимби Гомис («Динамо» Загреб — «Лион» 1:7, 07.12.2011)
Автором самого быстрого «идеального» хет-трика (левой ногой, правой ногой, головой) является Ньюэлл.
Самый юный автор хет-трика
Рауль Гонсалес, 18 лет и 114 дней («Реал» — «Ференцварош» 6:1, 18.10.1995)
Самый возрастной автор хет-трика
Клаудио Писарро, 34 года и 34 дня («Бавария» — «Лилль» 6:1, 07.11.2012)
Еще через три с половиной года перуанец, играя уже за «Вердер», стал самым возрастным автором хет-трика в бундеслиге.
Хет-трики в дебютных матчах
Марко ван Бастен («Милан» — «Гетеборг» 4:0, 25.11.1992)
Ван Бастен в дебютном матче сделал покер. Его достижение никто не повторил.
Хет-трики за разные клубы
Криштиану Роналду («Реал» 7, «Ювентус» 1)
Больше всего голов в одном матче Лиги чемпионов
5= Лионель Месси («Барселона» — «Байер» 7:1, 07.03.2012)
Криштиану Роналду оформил самый быстрый покер в Лиге чемпионов. Четыре мяча в ворота «Мальме» в 2015 году форвард «Реала» отправил за 21 минуту. Левандовски в 2013 году забил четыре гола «Реалу». Три из них — за семь минут!
Первый хет-трик Лиги чемпионов
Марко ван Бастен («Милан» — «Гетеборг» 4:0, 25.11.1992)
Хет-трики защитников
Хет-трик Лайвена Кюрзава в матче с ''Андерлехтом''
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов, не делавшие хет-триков
42 Томас Мюллер («Бавария»)
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Португалец Криштиану Роналду, забив три мяча в ворота «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, помог «Ювентусу» пробиться в четвертьфинал и догнал...
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