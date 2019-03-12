50 тонн белорусской гуманитарной помощи доставлено в Сирию

Гуманитарная помощь весом более 50 тонн сформирована с учетом потребностей сирийской стороны. В ней есть в том числе компрессорные установки, дизель-генераторы, инструменты для разборки завалов, а также школьные принадлежности, парты, детские одежда и обувь, сообщает БЕЛТА .

Сегодня груз направят в Дамаск.

Беларусь оказывает гуманитарную помощь Сирии уже в четвертый раз.

Всего наша страна более 60 раз с 1999 года отправляла такого рода грузы нуждающимся.

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