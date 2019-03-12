|
То, чего вы не знали о чеках Имущество : как инвестировать и как получить денежную компенсацию
Постановлением Совета Министров от 28 февраля 2018 года № 134 срок обращения чеков «Имущество» в очередной раз продлен – до 31 декабря 2020 года. Ранее этот срок был установлен до 30 июня 2019 года.
Кому выдавались чеки
В процессе программы по приватизации государственной собственности чеки «Имущество» начислялись гражданам Республики Беларусь, которые достигли 16 лет на 03.08.1993 г. и подали соответствующее заявление о начислении чеков «Имущество» до 01.01.1996 г.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чеки Имущество в Беларуси доживающие свой век ценные бумаги. Их можно обменять на акции приватизируемых предприятий или получить денежную компенсацию по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)