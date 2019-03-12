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«Самые красивые». Вспоминаем главных красавиц белорусской истории за последние сто лет

13.03.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Кажется, что представления о красоте статичны и неизменны, но как показывает история и исследователи, представление о прекрасном отличаются у разных культур, народов и исторических эпох. Редакция LADY.TUT.BY предлагает посмотреть, как изменился идеал женской красоты в Беларуси с 1910-х годов по настоящее время на примере фотографий известных женщин каждого десятилетия.

Фото:commons.wikimedia.org

Последние годы «прекрасной эпохи» демонстрировали наиболее выразительную и глубокую красоту уходящего времени: мягкие, словно размытые черты лица, длинные волосы, греческий профиль. Актриса Павлина Мядёлка, одетая в облегающее платье из тяжелой ткани, отороченное мехом, смотрит в объектив фотографа по-детски серьезно. Она как будто знает: именно по этой фотографии будут судить о том, чем именно она напоминает героиню, роль которой исполняла на сцене, и какой красотой нужно было обладать, чтобы в тебя влюбился главный модник и медийная персона эпохи «Нашей Нивы» Янка Купала.


Фото: culture.ru

Эти годы «взревели» в Беларуси сексуальной революцией, белорусизацией и новой авангардистской культурой. Секс-символ белорусских 1920-х Софья Шамардина переоделась в рубашку свободного кроя и провозгласила новое представление о женской красоте: теперь необязательно было носить рюши и воланы, чтобы оставаться женственной. Красивым теперь был ее раскованный взгляд, четкий, как будто прорисованный рисунок бровей и короткие волосы с челкой, уложенной набок. С такой внешностью женщина могла быть и председателем партийного комитета, и музой футуристов, а лучше — чтобы она, как Софья, делала всё это одновременно.

Фото: wikipedia.org

В 1930-е, несмотря на репрессии, коллективизацию, недоверие и подозрительность, пропитавшие всю жизнь человека от квартиры до места работы, в повседневности всё же находилось место красоте: к примеру, моде на черный цвет, облегающий крой и большие шляпы, как у улыбающейся Ларисы Гениюш на фото. И если женщина собиралась в театр на какой-нибудь обличающий очередных врагов спектакль, она, наверное, укладывала волосы плотной волной, красила губы тёмно-красной помадой и набрасывала меховую накидку поверх вечернего платья. Пример своей яркой внешностью вполне могла подавать заслуженная артистка БССР Ирма Яунзем.


Фото: wikipedia.org

Было бы неправильным писать о моде и красоте 1940-х годов, забывая о том, что по крайней мере половину этого десятилетия заняла война и для большинства белорусских женщин острее стоял вопрос, как пережить голод и ужас этих лет. Поэтому можно посмотреть на подпольщицу Надежду Троян, ее прическу «валик», платье в модный горошек и заметить, что и в этом десятилетии можно найти неумирающее стремление людей к красоте.

Фото: peoples.ru

На фоне перестраивающегося в сталинском ампире Минска и охоты на «космополитов» женщины Беларуси в 1950-е переняли вполне общемировую моду на предельную женственность. Тем не менее заслуженная артистка БССР Татьяна Алексеева в фильме «Пути и судьбы» заплела волосы в сложную прическу из кос, будто показывая: советскую женщину не испугать буржуазной укладкой с начесом, потому что и ее собственная достаточно хороша.


Фото: kino-teatr.ru

Модный всплеск «космических» и свингующих 60-х дошел до Беларуси в виде огромного шиньона и блестящей отделки подола и воротника платья (чтобы его уж точно видели на другой планете) у звезды белорусской эстрады Нелли Богуславской.

Пусть даже во времена «оттепели» такая смелость допускалась только в сценической одежде, неплохой вариант для героини БССР — республики, начинающей олицетворять классическое советское благосостояние.

Фото: Национальная библиотека Беларуси

1970-е принесли тренд на естественность, светлые волосы и голубые тени (до сих пор с неохотой покидающие косметички женщин из постсоветского региона). По-летнему свежо и обаятельно выглядит поэтесса Евгения Янищиц с естественно лежащими распущенными волосами, минимумом макияжа и среди колосков, которые обвивают ее блузку с романтичным жабо. Для тех, кто помнит моду на пергидроль и брови-«ниточки», предлагаем посмотреть на звезду Государственного ансамбля танца Беларуси Светлану Вуячич.


Фото: семейного альбома семьи Вуячич

В 1980-е пришлись на расцвет «эпохи Машерова», начало работы минского метро и романтику историко-приключенческих романов Короткевича. Щеголять волнистой гривой с начесом и в ультрамодном полосатом коротком платье с широкими плечами и ремнем мы оставим солистке «Верасов» Ядвиге Поплавской, а сами вспомним, что 1980-е также были лучшими годами белорусского телевидения.


Фото: belsat.eu

Телеведущие Зинаида Бондаренко и Татьяна Матюшенко, конечно, тоже носили жакеты с подплечниками и удлиненные завитые стрижки, и всё же их стиль был довольно элегантный и не резал глаз привыкшего к умеренности белоруса.


Фото: angelicaagurbash.com

Всё, с чем у нас ассоциируются 1990-е: безденежье, свобода, торговля в переходах — породили соответствующий шик «одеться и накраситься всем импортным». Девушки в легендарных леопардовых лосинах, с ненатуральным цветом волос, одежды и макияжа заполонили улицы, и даже певица и официальная белорусская красавица Лика Ялинская (известная сейчас как Анжелика Агурбаш) не стала отвергать такие тренды, как фиолетовые тени и джинсовая рубашка.


Фото: gribaleva.by

А ведущая популярной телепередачи «Усё нармальна, мама» Лариса Грибалева и вовсе выглядела почти как главная героиня фильма Дарьи Жук о 1990-х «Хрусталь» — как будто её образом и вдохновлялась режиссер.

Ремни, автозагар, бусинки, стразы и заклепки, оголенный живот и джинсы с низкой посадкой — певица и лицо идеологических плакатов Ирина Дорофеева демонстрировала всю моду «гламурных нулевых». Вспомните, как великолепно выглядела Ирина на плакатах, которые висели по всей Беларуси, в цветочном венке и струящемся платье — и это заслуга не только набирающего популярность фотошопа, но и моды на «идеальный внешний вид». Проще говоря, в эту декаду принято было не жалеть макияжа и лака для волос, чтобы даже в жизни выглядеть, как на отретушированной фотографии.


Фото: vk.com/irdorofeeva

В 2019-м году у красоты много лиц, и вариантов, как именно можно быть красивой, очень много. Уникальность этих вариантов в том, что не всегда надо выбирать один из них, достаточно быть самой собой. И кто знает, какая женщина будет следующей героиней своего времени. Ею может стать каждая из нас.

Мнение эксперта:

Алена Фёдараўна Паддубская, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта БДУ.

— «XX стагоддзе стала такім яскравым і насычаным падзеямі, што і сёння дызайнеры Беларусі і ўсяго свету часта натхняюцца калекцыямі мінулага для стварэння новых. Нездарма кажуць, што мода цыклічна. І сёння мы з задавальненнем носім тое, што было модным і актуальным у 1980-ыя ці 1990-ыя гады. У модзе, у знешнім выглядзе адбіваюцца ўсе павевы эпох. Таму сёння, разглядаючы выявы 100-гадовай даўніны і блізкіх да нас 1990-х мы можам не толькі ўбачыць ідэал жаночай прыгажосці, але і больш глыбока зразумець норавы, звычаі і эстэтычныя густы людзей, прадстаўляючых розныя перыяды гісторыі XX стагоддзя, адчуць характар вялікай гістарычнай эпохі».

 
Теги: Минск
 
 
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