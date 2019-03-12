В Минске почти пять месяцев показывают один и тот же фильм. Догадались, какой?

В столичном кинотеатре Silver Screen все еще показывают «Богемскую рапсодию» . Казалось бы, что здесь необычного? Дело в том, что прокат фильма длится уже 146 недель. В сети признались, что это абсолютный рекорд.

За почти пять месяцев байопик о Фредди Меркьюри посмотрело более 40 тысяч зрителей — и это только в Минске. Любопытно, что предыдущий рекордсмен — картина «Стажер» 2015-го года — продержалась в прокате существенно меньше — 97 недель. Топ самой внушительной истории проката по версии сети Silver Screen выглядит так:









Если вы еще не успели посмотреть «Богемскую рапсодию» — не спешите (ладно, шутим). Но вообще она еще всю неделю в прокате.

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