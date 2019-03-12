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Самый проблемный долгострой Могилева частично сносят, чтобы строить заново
Активность спецтехники на недостроенном объекте строительства гребного канала в Могилеве заметили горожане. Экскаватор сносил конструкции рядом со зданием гребной базы. Как выяснилось, самый проблемный долгострой Могилева все же частично сносят и скоро начнут перестраивать.
Строительство административно-спортивного корпуса гребного канала началось 8 лет назад — в 2011 году, а через 2 года остановилось.
В 2016-м Комитет госконтроля
В КГК отметили, что к появлению долгостроя привела не столько задержка финансирования, сколько недостаточное планирование строительства.
Так объект выглядел в августе 2018-го — полгода назад.
Тогда же решили
Главный инженер Могилевского областного управления капитальным строительством Егор Щанов пояснил
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Основное здание гребной базы в микрорайоне Терехина останется, а рядом будут строить бассейн.
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