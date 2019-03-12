Самый проблемный долгострой Могилева частично сносят, чтобы строить заново

Активность спецтехники на недостроенном объекте строительства гребного канала в Могилеве заметили горожане. Экскаватор сносил конструкции рядом со зданием гребной базы. Как выяснилось, самый проблемный долгострой Могилева все же частично сносят и скоро начнут перестраивать.



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Строительство административно-спортивного корпуса гребного канала началось 8 лет назад — в 2011 году, а через 2 года остановилось.

В 2016-м Комитет госконтроля назвал гребной канал самым проблемным долгостроем в городе. Тогда контролеры выявили нарушения конструкции строения: на стенах была очевидная деформация, внутри стояла вода. Заказчиком объекта было областное управление капитального строительства, строилась гребная база за счет бюджета. На апрель 2016 года сумма вложенных в строительство объекта денег с перерасчетом составила 70 млрд неденоминированных рублей.

В КГК отметили, что к появлению долгостроя привела не столько задержка финансирования, сколько недостаточное планирование строительства.

Так объект выглядел в августе 2018-го — полгода назад.

















Тогда же решили превратить недостроенную базу в многофункциональный спорткомплекс с секциями для взрослых и детей. В том числе создать на ее территории 50-метровый бассейн на 10 дорожек — самый большой в области и пригодный для проведения в Могилеве международных соревнований по плаванию.

Главный инженер Могилевского областного управления капитальным строительством Егор Щанов пояснил mogilevnews.by , что сейчас идет корректировка документации, возобновляются отношения с подрядной организацией. Из бюджета выделены деньги на строительство. Сколько — не уточняется, но Щанов говорит, что уже во второй половине 2019 года начнутся строительные работы. Заказчик тот же — Могилевский областной УКС.